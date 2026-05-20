La 'apoteosis' de Cristina de Middle invade el IVAM con una muestra que reflexiona sobre la sobreabundacia de imágenes

El 'Apoteosis' de Cristina de Middle llega al IVAM - IVAM

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La 'apoteosis' de la fotógrafa alicantina Cristina de Middle invade el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) con una muestra que reflexiona sobre la sobreabundancia de imágenes a través de 252 fotografías presentadas como "una cascada" que ocupan el espacio sin orden y sin relato.

'Cristina de Middle. Apoteosis Now' --que se podrá visitar desde el 21 de mayo hasta el 12 de octubre en la Galería 6-- se ha presentado este miércoles en el Centre Julio González y ha contado con la presencia de la directora del museo, Blanca de la Torre; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; del comisario de la muestra, Iván de la Nuez, y de la propia artista.

La exposición reúne un total de 252 fotografías de distinto formato y con las que se plantea un viaje "crítico" pero "nunca catártico" sobre la sobreabundancia de imágenes. El proyecto se ha creado específicamente para el IVAM y cuenta con una instalación que no responde a la lógica habitual, sino que se presentan como "una cascada de imágenes que invaden el espacio".

Blanca de la Torres ha puesto en relieve la apuesta que ha hecho el IVAM a lo largo de su historia por la fotografía lo cual lo ha convertido en un "pionero" en la adquisición de "un acerbo fotográfico y una serie de documentos y materiales" que, a su juicio, lo ha situado "a la cabeza de las instituciones con colecciones de fotografía, no solo en el estado español, sino internacionalmente".

Por ello, ha celebrado que el IVAM haya podido programar la muestra de la fotógrafa Cristina de Middle, comisariada por Iván de la Nuez, "uno de los grandes conocedores de la fotografía, tanto desde su laboratorio teórico, como crítico de arte, como investigador y como comisario".

"Sus textos nos han acompañado a todos y a todas a lo largo de muchos años y nos parecía fundamental porque, para mí, Cristina siempre ha sido una de esas artistas que ha realmente construido un lenguaje propio, y ha dado un salto particular desde el fotoperiodismo, desde el documentalismo a la fotografía conceptual o artística", ha destacado la directora.

"DECONSTRUIR LA REALIDAD"

En este sentido, ha señalado que la alicantina es "uno de los ejemplos más claros de ese salto y, especialmente, con su particular manera de utilizar la ficción para deconstruir la realidad, de fabular, para abordar desde la fabulación todo ese lado documentalista".

De este modo, de Middle aborda esa fabulación a partir de una selección de 252 fotografías que "no se organizan además en series como viene siendo habitual, sino que lo que os vais a encontrar es una cascada de imágenes que invaden el espacio, con las que precisamente cuestiona esa supuesta objetividad de la fotografía y lo hace expandiendo ese espacio".

Un espacio que "se encuentra entre la realidad y la ficción" y en el que habitan "muchos estratos, muchas capas" que la artista "estira" y lo hace las dos plantas de la Sala 6 "con una instalación de cajas de cartón" que ocupa el espacio de la escalera. Además, las cajas de cartón también se sitúan por todo el suelo de la sala.

"Cajas de cartón que nos remiten a esa parte del embalaje, pero también, a ese lado del desecho, a las arquitecturas del sur global, como las del Brasil en el que vive Cristina", ha apuntado De la Torre.

Por su parte, el comisario de la muestra ha indicado que las más de dos cientas imágenes que se exponen conforman "un sentido casi ciclónico de esta apoteosis" que, al contrario que la Apocalipsis, si que permite la posibilidad de "abrir ventanas" y de acercarse a un mundo que, "no por complicado tiene que ser asfixiante, como es el caso de las teorías apocalípticas".

"Nosotros hemos querido ir al contrario, remar a contracorriente de eso y pensar en lo posible, que no es lo óptimo, pero no es la última isla en el mundo", ha explicado De la Nuez.

"VIVIMOS EN LA CATARATA DE LAS IMÁGENES"

En esta línea, ha subrayado que la exposición está planteada, "en apariencia, caóticamente" y ha aclarado que "no es una exposición fotográfica", sino una "exposición de imágenes".

El comisario ha reflexionado sobre la idea de que en el siglo XXI el consumo de imágenes se ha convertido en "una necesidad casi visceral" y que la sociedad está "sometida" a ese consumo: "Vivimos en la catarata de las imágenes, en el sentido de arrullón, de cascada, y vivimos la catarata como una enfermedad ocular que te nubla la vista y no te permite verlas de todo. Y esa gran paradoja que aprendí con Cristina es la que ha dado como resultado que podemos hacer esta exposición", ha señalado.

Asimismo, Cristina de Middle ha agradecido al IVAM la libertad que le han dado a la hora de desarrollar la instalación de la muestra y ha bromeado "no se imaginaban que iba a montar una hoguera experimental o una falla experimental en la sala".

Respecto al título de la exposición, ha explicado que desde el primer momento que el comisario se lo planteó le gustó ya que le permitía "dejar de contar historias" porque "estaba cansada del relato y quería pararme a pensar, ir más despacio.

"Cuando me dijo 'Apoteosis Now', se convirtió en el contexto o el paréntesis en el que quería meter una propuesta que llevaba mucho tiempo pensando y que era desvincular todas las fotos, recuperar todas las fotos y todas las imágenes que se han quedado huérfanas de proyectos", ha apuntado.

En este sentido, la fotógrafa ha indicado que lo que ha hecho en la exposición ha sido meter "todas las fotografías juntas" cuyo orden se rige solamente por su color y no por la temática o por la conexión que puedan tener entre sí.

"Son un montón de estímulos inconexos y centrados en las esquinas en contraposición con el cartón y las cajas y unas retículas sobre las que están montadas las fotos para contraponer el orden y el caos y la necesidad que tenemos de siempre ordenarlo", ha sostenido de Middle, y ha añadido: "'Apoteosis Now' es la traca final, el 'terratremol'".