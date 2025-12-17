Aprobada por lectura única de PP y Vox la reforma de reglamento de Les Corts, la primera ley del Consell de Llorca

Archivo - La fachada de la pared de Les Corts Valencianes, durante el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha aprobado la propuesta de reforma del reglamento de la cámara presentada por PP y Vox, por lectura única y sin enmiendas de la oposición como acordaron ambos grupos gracias a su mayoría. Tanto PSPV como Compromís han avanzado que la recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que se ha vulnerado su derecho de participación.

Se trata de la primera ley que sale adelante desde que hace unas semanas fue investido ‘president’ Juanfran Pérez Llorca, quien no ha asistido a la sesión por su reunión de este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ‘expresident’ Carlos Mazón, actual diputado del PP y presidente de la comisión de reglamento de Les Corts, no ha acudido al debate pero sí a la votación de esta reforma. Al acceder al hemiciclo, Mazón no ha contestado a preguntas de los periodistas, que le han interpelado por si va a mantener al escaño.

La reforma del reglamento, registrada conjuntamente por PP y Vox el pasado octubre, supone dejar de utilizar el lenguaje inclusivo en las publicaciones de Les Corts, limitándose "lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)", y eliminar cuatro comisiones parlamentarias: LGTBI –estas políticas quedarán englobadas en la de Familia, Política Social e Igualdad–, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.

Otros cambios que incluye son eliminar la regla de ‘cremallera’ en la paridad de las mesas parlamentarias --las personas que ocupen las vicepresidencias ya no tendrán que ser del mismo sexo que las y los presidentes-- y permitir que los grupos puedan, vía enmiendas parciales, realizar cambios presupuestarios en el montante total destinado a cada uno de los órganos estatutarios de la Generalitat.

También se cambia el control de las subvenciones de los grupos --dependerán de una norma interna y no de la Ley General de Subvenciones-- y se permite que Les Corts accedan a toda la información de la Corporació Audiovisual de la Comunitat (CACVSA), junto a modificaciones en la estructura del Debate de Política General.

El PSPV presentó este martes un escrito a la Mesa de Les Corts para pedir que se adoptaran "las medidas oportunas" para la apertura de un plazo de presentación de enmiendas parciales. Alega "la existencia de sentencias del TC que garantizan a los grupos parlamentarios de las Asambleas la posibilidad de presentar enmiendas parciales como elemento básico del derecho de participación consagrado en el artículo 23 de la Constitución". Además, solicita medidas urgentes para garantizar "los derechos constitucionales de los grupos, con advertencia, en caso contrario, de la reserva del ejercicio de las acciones legales correspondientes".

Por su parte, Compromís presentó un recurso de reposición ante la Mesa contra la decisión de admitir la tramitación en lectura única de la propuesta. La coalición valencianista pide reconsiderar la decisión y tramitar la reforma por el procedimiento ordinario para permitir la presentación de enmiendas y un debate "real".

Durante la sesión de este miércoles, el diputado del PP Alejandro Font de Mora ha subrayado que “no es la primera vez que se modifica el reglamento de Les Corts por lectura única” y ha puesto como ejemplo cambios abordados de esta manera en 2015, 2018 y 2024, durante los dos gobiernos del Botànic.

“No estamos inventando nada”, ha dicho, “se hace por rapidez, por agilidad y por adaptarnos a lo que reclama el pueblo valenciano”. Según él, “todo lo que se modifica en esta reforma es coherente, adecuado y responsable”.

EL PP RECHAZA LECCIONES DE FEMINISMO DEL PSPV

El ‘popular’ ha reprochado al PSPV que tenga “la barra” de hacer reproches al PP en materia de feminismo cuando los “deberían hacer a Ferraz”, en alusión a los casos de acoso en el seno del PSOE. Posteriormente, ha lanzado al síndic del PSPV: "Para ser socialista y feminista, se enrolla usted que te cagas".

Y ha replicado a los socialistas: “Dicen que somos fascistas en el PP, ustedes que tienen secuestrado el Congreso y que están dando lecciones de antidemocracia en este país que pasará a los libros de la historia”.

En su intervención, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha defendido que la reforma pretende simplificar el funcionamiento de Les Corts, poner “fin a las comisiones identitarias”, reconocer a la familia como “núcleo de la sociedad”, controlar el gasto y “recortar organismos no prioritarios”.

Ha sostenido que eliminar la comisión LGTBI “responde al sentido común” y que suprimir las de Derechos Humanos, Participación y Asuntos Europeos pretende “evitar una duplicidad burocrática” y “reducir el peso de las agendas ideológicas”, mientras la nueva posibilidad de transferir créditos entre entes estatutarios “se puede hacer en muchos parlamentos autonómicos”.

Ante las críticas de la izquierda a la reforma del reglamento, el síndic de Vox se ha preguntado “por qué no abrieron la boca en la junta de síndics” cuando se propuso hace meses la reforma del reglamento por lectura única. “Se callaron”, ha espetado a PSPV y Compromís.

LLORCA “HA VENDIDO SU ALMA AL DIABLO”

Por su parte, los dos grupos de la izquierda han denunciado que esta reforma es inconstitucional, por lo que la recurrirán ante el Constitucional. También han ironizado con que sea la primera reforma de la etapa del “moderado y dialogante” Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat, quien creen que “ha vendido su alma al diablo” de Vox con esta reforma que ya firmó como síndic del PP.

El socialista José Muñoz ha acusado a PP y Vox de ser “torpes” por impulsar esta reforma por lectura única, "en contra de la Constitución", y ha lamentado que se modifiquen 13 artículos sin posibilidad de realizar propuestas.

"Eso se llama fascismo”, ha aseverado, cuando ha asegurado que el TC ya dijo “claramente” en 2017 que supone una vulneración del derecho de participación política. Por eso ha recalcado que el PSPV recurrirá la reforma y no dejará “pasar ni una”.

El síndic del PSPV ha rechazado “lecciones” de feminismo de PP y Vox porque ha recordado que firmaron el acuerdo de gobierno de Carlos Mazón con un condenado por violencia familiar a su exmujer en 2002, en alusión a Carlos Flores (Vox). Y ha señalado que en la mesa de ese pacto estuvo sentado Pérez Llorca.

“Paren ya de degradar a estas Corts Valencianes”, ha exigido a PP y Vox, y ha aseverado que “hoy hay menos libertad en este parlamento que cuando estaba Carlos Mazón”.

Como portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro ha acusado a PP y Vox de “pisotear” el derecho de participación, algo que “el TC lleva reiterando desde los años 90 que afecta al núcleo duro de la Constitución”. “Para ustedes la democracia no es más que un instrumento para llegar al poder y destruirla”, ha lanzado a la derecha, y ha prometido que irán al TC “y donde haga falta”.

VOX, REVUELTA Y EL CONTROL DEL GASTO

Tras avisar al PP que “un día se arrepentirá” de sus acuerdos con Vox, ha criticado que este último grupo hable de control del gasto tras haber denunciado el desvío de fondos de donaciones de la dana por parte de la asociación Revuelta afín a este partido: "Mirasteis a otro lado".

La diputada de Compromís Verònica Ruiz ha lamentado que se elimine la comisión LGTBI tras un 2024 con más de 600 agresiones por la condición sexual de las víctimas. Y ha augurado que el PP “pagará en las próximas elecciones” el precio de mantener a “un Consell agotado”.