Aprobadas con el sí del equipo de Catalá y el no de la oposición las alegaciones a la AVL sobre el topónimo de la ciudad

Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este martes en el pleno ordinario de marzo, con el sí del equipo de gobierno que preside María José Catalá y forman PP y Vox y el no de la oposición que forman Compromís y PSPV, las alegaciones que el consistorio ha formulado al Informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que rechaza la propuesta municipal de cambiar a cerrada la tilde del topónimo de la ciudad en valenciano.

Estas alegaciones, un total de 27, han llegado a la sesión plenaria por despacho extraordinario. De esa forma se han unido a los puntos del orden del día aprobado inicialmente para esta sesión y se han debatido al final de la convocatoria junto a otros dos puntos --uno referido al régimen de sesiones plenarias para el mes de abril y otro para desestimar alegaciones y aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos--.

El informe de la AVL analiza una serie de datos etimológicos, fonéticos, documentales y normativos para concluir que el nombre de la ciudad de València debe escribirse con tilde abierta y debe "estar constituido por una forma única en valenciano".

El escrito emitido por esta entidad responde al estudio encargado por el ayuntamiento de la capital valenciana al académico Abelard Sagarossà para servir de base a su propuesta de modificación del topónimo para que pasara a escribirse 'Valéncia' en lengua valenciana.

Durante el debate del pleno en el que se han abordado esas alegaciones, la edil del PSPV-PSOE Maite Ibáñez ha considerado que el equipo de gobierno planteaba "un fraude" y ha subrayado que los socialistas no iban a participar en él.

"Pretende remitir a la AVL un documento de alegaciones con la única finalidad de presionar" a esta entidad "para que modifique el informe emitido hace unas semanas que mantiene que el acento del nombre de nuestra ciudad ha de ser abierto y no cerrado como pretenden", ha dicho Ibáñez a PP y Vox.

Asimismo, ha apuntado que las alegaciones del Ayuntamiento las que firma el académico Abelard Saragossà --el mismo redactor del 'Estudi sobre la e de Valencia' que encargó el consistorio para basar su petición-- porque trabaja para el equipo de gobierno local, "para sus intereses". "Saragossà fue elegido por ustedes para emitir el estudio previo del expediente porque sabían que coincidía con la actual postura del PP respecto al topónimo de la ciudad", ha añadido.

Maite Ibáñez ha lamentado que el PP pretenda "imponer su ideología con los recursos de todos los valencianos. "Y no solo los que no ganan con los expertos lingüísticos, sino los que no ganan en los tribunales. Hay que recordar que además de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Tribunal Superior de Justicia ya le dijo no al PP en este asunto", ha apostillado, además de censurar que el ejecutivo municipal "también actúa en contra del Estatuto de Autonomía".

La representante del PSPV-PSOE ha remarcado que este, "además de recoger la denominación correcta de la ciudad, establece que la competencia para fijar el topónimo reside en la AVL". "Actúan en contra de la normativa municipal y de su propia memoria de partido. No podemos olvidar que fue el PP de Rita Barberá el que, a partir de 2009, comenzó a introducir la utilización del topónimo València", ha remarcado la concejala, que ha pedido "coherencia".

"CAPRICHO"

Desde Compromís, Pere Fuset ha censurado que se vuelva a hablar de este asunto, un "capricho de cambiar el nombre de la ciudad", y que no se traten otros como la sanidad u otras cuestiones que afectan directamente a los valencianos. Igualmente, ha resaltado que aunque el ejecutivo local abrió en agosto el periodo de alegaciones referido a su propuesta de topónimo, recibió "más de 1.000 oponiéndose en contra de esta aberración".

"Esto no va de acentos", ha afirmado Fuset, que ha considerado que ningún concejal tiene "una nómina para hablar de esto", de cuestiones lingüísticas. "Lo saben y lo sabían. Y la AVL se lo ha recordado: ustedes no tienen competencia para cambiar la orientación de un acento. Aquí pagan para arreglar problemas y no para crearlos", ha expuesto, además de aludir como ha hecho Ibáñez a la medida adoptada por Barberá y criticar que se esté "rompiendo" el "consenso" que cumplía "con la normativa".

"El nombre de València es un nombre oficial, consensuado, legal y avalado también por la justicia", ha afirmado el representante de Compromís. "Una vez más, se ponen a prevaricar, a hacer un acto absolutamente irregular a sabiendas de que es irregular", ha indicado Pere Fuset a los integrantes del gobierno local. Asimismo, ha lamentado que el equipo que lidera Catalá busque "una cortina de humo". En respuesta a la oposición, el concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha defendido los periodos de alegaciones y el derecho a presentarlas, también por parte del Ayuntamiento de València como sucede en este caso. "Son alegaciones correctas y de acuerdo al derecho", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que el ejecutivo municipal está "cumpliendo escrupulosamente con el procedimiento legalmente establecido en relación con el cambio de denominación del municipio".

"LA REALIDAD DE NUESTRA CIUDAD"

Moreno ha descartado entrar en detalles lingüísticos, pero ha señalado que le "extraña" que el nombre de la ciudad pueda "acentuarse de una forma y pronunciarse de otra" y ha defendido que en el caso de la capital valenciana "la grafía que corresponde a la pronunciación es con acento cerrado". Así, ha abogado por escribirlo atendiendo a como se pronuncia. "¿Qué sentido tiene escribir el nombre de la ciudad como lo pronuncien los que habitan fuera de nuestra tierra en lugar de como lo hacen los residentes en ella?", ha preguntado.

El titular de Cultura ha defendido también que la capital valenciana pueda tener doble denominación, en castellano como Valencia, y en valenciano como Valéncia. "No es solo una cuestión lingüística, es una cuestión de respeto a la historia y a la identidad. Por eso, pedimos la doble denominación: porque es la realidad de nuestra ciudad. Y el acento cerrado es nuestra identidad como valencianos, la realidad que se ve en la calle", ha planteado.