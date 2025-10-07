Aprobado el proyecto de obras para reformar la comisaría de la Policía Local de Alicante en Juan XXIII por 446.000 euros

El concejal de Vox Mario Ortolá (i) y la edil de Infraestructuras del PP Cristina García (d) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en la junta de gobierno el proyecto de obras para la reforma de la comisaría de la Policía Local en Juan XXIII, en la calle Barítono Paco Latorre, por 446.287 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El nuevo edificio permitirá "avanzar en los planes de reorganización por distritos, propiciando un acercamiento a los barrios y adquiriendo una mayor presencia policial, con la finalización de la nueva Jefatura en la Playa San Juan y las actuales instalaciones de Babel", según ha señalado el consistorio en un comunicado.

El objeto de este proyecto, impulsado en el marco de los acuerdos alcanzados entre el equipo de gobierno del PP y el grupo municipal de Vox, que está en la oposición, es la reforma del edificio actual redistribuyendo las estancias de toda la planta baja, con renovación y mejora de accesos, instalaciones y acabados, así como la adaptación de las zonas exteriores como aparcamiento privativo de vehículos municipales y el cerramiento de la parcela que actualmente cuenta con un vallado provisional.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que "la reforma de este inmueble es necesaria para modernizarlo y adecuarlo de cara a que pueda cumplir con las necesidades de los ciudadanos y de los agentes de la Policía Local para prestar el servicio en esta zona".

"Las mejoras redundarán en la accesibilidad y la atención al ciudadano que son líneas fundamentales en todas las actuaciones que llevamos a cabo desde Infraestructuras", ha manifestado la concejala 'popular'.

El proyecto para la reforma del retén de la Policía Local de Juan XXIII se incluyó en el tercer expediente de modificación de crédito aprobado en julio y ha sido diseñado por técnicos municipales, según ha recordado el ejecutivo alicantino.

El edil de Seguridad, Julio Calero, ha explicado que "el Ayuntamiento impulsa de esta forma la reorganización de la Policía Local dotándola de una nueva Jefatura y una comisaría en Zona Norte, que se sumarán a las actuales instalaciones centrales de Babel y el retén de Benisaudet, acercando la presencia policial a los barrios para ganar en seguridad".

"Hace escasos días se pusieron en marchas las obras para la finalización de la Jefatura de la Policía Local en la avenida Locutor Vicente Hipólito con un presupuesto de 2,8 millones de euros, a las que se sumará este cerca de medio millón más para la comisaría de Zona Norte", ha apuntado Calero.

El edil ha señalado que "en los últimos dos años de mandato el equipo de gobierno ha impulsado actuaciones por más de 6,6 millones de euros en infraestructuras y medios para la modernización de la Policía Local, en materia de renovación de la flota de vehículos, uniformes y equipamiento de protección personal".

En este sentido, en la junta de gobierno de este martes también se ha acordado la convocatoria de un concurso público supersimplificado para la adquisición de 43 armas cortas de fuego reglamentarias y sus accesorios, además de otras cinco armas electrónicas de inmovilización para policías locales con un presupuesto de licitación de 62.999,98 euros. La iniciativa también forma parte "de la mejora de los medios materiales de la Policía Local acordada con Vox", ha añadido el gobierno local del PP.

PROYECTOS PACTADOS ENTRE PP Y VOX

Por su parte, el edil de Vox Mario Ortolá ha celebrado que "por fin" la Policía Local pueda disponer de instalaciones "de verdad" en la Zona Norte. "Seguiremos trabajando para aumentar la plantilla, que tiene una carencia de más de 200 agentes", ha apuntado.

En declaraciones distribuidas a los medios, ha calificado de "totalmente absurdo" que "para la reforma de una instalación municipal que Vox puso como condición para la aprobación del presupuesto de 2024 se haya tardado dos años".

"Pero así funcionan las cosas, desgraciadamente para la ciudad y para la negociación de los presupuestos de 2026. Al menos no va financiado con fondos europeos y Pedro Sánchez no lo puede sabotear", ha concluido Ortolá.