APSA y Patronato Francisco Esteve, reconocidas por Eurocaja Rural por sus proyectos de inclusión en Paterna y Alicante

Foto de familia de la Gala Inclusivamente de Eurocaja Rural. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

TOLEDO/VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos entidades de la Comunitat Valenciana, APSA Alicante y el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve de Paterna, han recibido este martes el Árbol de Honor que la Fundación Eurocaja Rural ha entregado en la I Gala Inclusivamente, celebrada en el Palacio de Congresos que Eurocaja Rural tiene en Toledo.

En esta gala, que supone un "viaje hacia una inclusión más humana y verdadera", poniendo el foco en las personas, sus capacidades y sus sueños, a APSA de Alicante se le ha reconocido por su proyecto 'A golpe de verso contra la violencia machista', con el Talento Artístico de la Fundación de la cooperativa de crédito toledana.

Este proyecto literario y artístico, creado por 30 poetas y 40 ilustradores con discapacidad intelectual de APSA, ha recogido en un libro talleres de igualdad, poesía e ilustración, dando voz a sus vivencias y mensajes contra la violencia machista, promoviendo sensibilización social, empoderamiento y educación en igualdad.

De manos del director general de Discapacidad del Gobierno castellanomanchego, Francisco José Armenta, las responsables de esta asociación, Noelia y Encarnación, han recibido el galardón.

Tras agradecer la distinción, que reconoce el talento artístico como vía de integración social, han defendido que esta iniciativa, es un altavoz para niñas y mujeres vulnerables que han sufrido abuso y violencia.

Mientras, el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve de Paterna (Valencia) se va a beneficiar de una ayuda Workin de la Fundación de la cooperativa de crédito por su proyecto 'Abriendo caminos, tejiendo sueños'.

Esta propuesta, diseñada en función del análisis de la realidad de las personas con discapacidad intelectual que acuden al SEPIFE y se basa en el Programa de Formación y Empleo, está orientado a paliar la falta de formación del colectivo que atiende esta entidad.

Tras recibir del Árbol de Honor de manos del presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López, las representantes de esta asociación, con una trayectoria de más de 50 años, han defendido que el objetivo sigue siendo defender los derechos de este colectivo y dotarles de apoyos para que tengan una vida "plena, autónoma e integrada en su comunidad".

MÚSICA Y ARTESANÍA PARA ARRANCAR LA GALA

Una gala que arrancaba con Ismailah Thiam Ramos interpretando el tema 'Una palabra' del cantautor cubano Carlos Varela. El vocalista, que fue finalista en el programa 'Got Talent', ha dado el pistoletazo de salida con su voz, con una interpretación que ha levantado la ovación cerrada de todo el auditorio Eurocaja Rural.

Aurora González y Jesús Ródenas, periodistas del Ente Público Castilla-La Mancha Media, han sido los encargados de conducir esta primera gala, en la que todos los asistentes han recibido como obsequio un pequeño saquito con semillas de almez y girasol, un detalle elaborado por los usuarios de APACE Toledo.

Un paquete de bienvenida donde también figuraba un marcapáginas ilustrado por Catalin, usuario de Down Toledo.

"LA OPORTUNIDAD NO ES UN REGALO, ES UNA RESPONSABILIDIAD"

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha tomado la palabra para estrenar este acto con una intervención en la que ha querido hablar de oportunidades.

"La oportunidad no es un regalo, es una responsabilidad", ha exhortado desde la tribuna, poniendo en valor las oportunidades como "puertas al futuro".

Puertas que todos en mayor o menor medida han tenido que cruzar, y siempre se ha tomado con ayuda. "Si las puertas no se abren, no se puede cruzar".

Por eso, Eurocaja ha querido abrir estas puertas a "personas que, siendo necesarias en cada actividad y cada sistema, necesitaban más oportunidades que los demás".

Y es que la inclusión es para Eurocaja "un compromiso" que es ahora el germen de esta primera gala de distinciones, con las que quieren poner en valor a todas aquellas entidades de todo el país que prestan la fuerza de su trabajo para "derribar barreras".

"Damos apoyo a entidades que han decidido no mirar hacia otro lado y que han demostrado que lo importante es el talento y la capacidad de innovar", ha afirmado.

A más, apunta a que empresas, instituciones y equipos de toda España necesitan la fuerza de las personas con discapacidad. "Cuando jugamos con las mismas reglas, demostramos lo que valemos".

APOYO DE LAS AUTORIDADES

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, también ha intervenido en el acto para aplaudir la "empatía" de Eurocaja Rural con todas las entidades sociales. "Enhorabuena y gracias a las asociaciones".

Además, el director general de Discapacidad, Chesco Armenta, ha aprovechado su presencia sobre el escenario no solo para agradecer la labor de Eurocaja, sino para poner en valor la "confianza" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con estas entidades: "Tenemos que hacer un viaje compartido. Tenemos muchos retos que afrontar".

En el acto también ha participado el Comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero, quien ha avanzado la intención de la administración de tener perfilada este año su nueva ley de Accesibilidad Universal.

Marisol Illescas, concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores en el Ayuntamiento de Toledo, ha querido dejar claro que la institución local tiene las "puertas abiertas" para estas entidades. "Ya sois familia para mí".

De su lado, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable de Bienestar Social, Daniel Arias, se ha sumado a las felicitaciones de las autoridades: "Habéis hecho algo importante para la sociedad".

RESTO DE PREMIADOS

En la gala también han sido distinguidas con un premio Workin Asprona Albacete, Aspana Campo de Criptana; Down La Rioja (Logroño); Astrapace (Zarandona, Murcia); Asprodiq (Quintanar de la Orden, Toledo); Alfaem Salud Mental (León); Aspaym Castilla y León (Simancas, Valladolid); Asociación Tea Talavera de la Reina; y Fundación Gema Canales (Olías del Rey, Toledo).

Además, han recibido un premio Talento Artístico el Club de Ocio Amitur-Asprona de Albacete; Plena Inclusión Aragón (Zaragoza); y Fundación Brian (Palencia).