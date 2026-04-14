La APV señala que facilitará la documentación requerida por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación iniciada

Archivo - La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, interviene durante su toma de posesión, a 23 de octubre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha indicado este martes, consultada por las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción en relación con la supuesta recolocación "a dedo" de personal público del Consorcio Valencia 2007, que "obviamente la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador".

"No informamos de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha que consideramos forman parte de una instrucción", han señalado fuentes del Puerto de València, después de conocerse que Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del Consorcio Valencia 2007.

Según ha adelantado The Objective y ha confirmado la Fiscalía a Europa Press, las diligencias de investigación se dirigen contra Catalá --también presidenta del Consorcio Valencia 2007--, Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo, se ha designado ya fiscal instructor.

El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís per València en febrero de este año en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales y en el Puerto para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.