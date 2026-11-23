Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, en una imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que prorrogar el impuesto a la banca y crear otro a ultrarricos, unas propuestas que ha anunciado el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, son "dos instrumentos" que "mejoran la progresividad del sistema y hacen posible las políticas públicas".

Así lo ha manifestado España este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha subrayado que el jefe del Ejecutivo ha realizado "anuncios muy relevantes" que persiguen "hacer que el sistema sea suficiente" y "afrontar" políticas.

El pasado sábado, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará este martes la prórroga durante 2027 del impuesto a la banca, con el que el Ejecutivo espera recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán íntegramente a políticas de vivienda.

Asimismo, ha planteado este lunes un nuevo impuesto a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos. "Las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar por lo que les corresponde", ha señalado.

"TENER LOS RECURSOS SUFICIENTES"

Ante estos anuncios, el ministro de Hacienda ha apuntado: "Dicho de otra forma, si tú no estás de acuerdo con estos impuestos, como no está de acuerdo el Partido Popular y Vox, significa que no está de acuerdo con tener los recursos suficientes para financiar la sanidad, la educación o las políticas sociales".

En este sentido, ha señalado: "Las propuestas van encaminadas a los grandes bancos, que tienen grandes beneficios, que les va bien, para que contribuyan al bienestar conjunto, y a los grandes patrimonios de nuestro país de más de 100 millones de euros".

Sobre el gravamen a ultrarricos, España ha indicado que la estimación de recaudación es de unos 2.000 millones de euros, que, según ha dicho, "son muy necesarios en este momento para intensificar las políticas de vivienda", para esa prestación por crianza, para "reforzar" el estado del bienestar y poder hacer "unas rebajas fiscales" a otros colectivos, como a "las personas que tienen menos nivel de renta" y "menos capacidad adquisitiva".

"Hay que balancear el sistema, hay que garantizar la suficiencia para afrontar los desafíos que tenemos por delante como sociedad", ha apostillado, al tiempo que ha reiterado que "es justo" que "quien más tenga más aporte".