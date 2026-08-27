Arcadi España insta a Pérez Llorca a hacer "más caso" a los valencianos que a "Feijóo" en financiación

El ministro de Hacienda, Arcadi España (i), y el alcalde de Mislata (Valencia), Carlos Fernández Bielsa (d), en esta localidad coincidiendo con la presentación allí de los programas EDIL DANA. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha instado este jueves al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a defender los intereses de la Comunitat Valenciana y no los de su formación política, el PP, en materia de financiación autonómica. Así, ha pedido al jefe del Consell que "piense en los valencianos y las valencianas" y que "les haga más caso a ellos que a Feijóo", el líder nacional de los 'populares'.

España se ha pronunciado de este modo en un encuentro con los medios de comunicación en Mislata (Valencia), donde ha presentado los programas EDIL DANA para paliar los efectos de las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024 y prevenir futuros desastres naturales.

Durante su intervención y al hablar de la posición de las comunidades gobernadas por el PP respecto a la acogida de menores inmigrantes procedentes de Ceuta, el representante del Gobierno central ha aludido a las negociaciones sobre la financiación autonómica.

El ministro, que ha apuntado que "las competencias de menores son de las comunidades autónomas", ha comentado que algunas de ellas "han manifestado que no tienen financiación" suficiente para afrontar la acogida de esos menores, tras lo que les ha recordado que "tienen un modelo de financiación encima de la mesa".

El titular de Hacienda ha detallado que en el caso de la Comunitat Valenciana se habla de "3.669 millones de euros adicionales" y ha lamentado que "la Generalitat, de momento, parece ser que dice que 'no'" a esa propuesta.

Arcadi España ha recordado que el próximo viernes, 4 de septiembre, se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha manifestado que espera que "la Generalitat Valenciana, así como el conjunto de comunidades autónomas, hayan reflexionado este verano y defiendan los intereses de sus territorios y no los intereses de su partido, del PP".

En el caso de la Comunitat Valenciana, ha destacado que pide a su presidente "que piense en los valencianos y en las valencianas" y "que les haga más caso a ellos que a Feijóo" para abordar esta materia.

Preguntado por si le parece muy descabellada la propuesta de la Generalitat de que la negociación de la financiación sea algo conjunto de todas las comunidades y no sea bilateral, el responsable de Hacienda ha indicado que "el primer borrador de financiación autonómica se planteó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano donde están todas las comunidades autónomas".

"Allí es cuando se plantea la propuesta", ha resaltado el ministro de Hacienda, que ha explicado que "luego se hacen reuniones bilaterales con comunidades autónomas, con todas". España ha asegurado que "tiene sentido" hacer estos encuentros bilaterales teniendo en cuentas las características de cada territorio y ha citado, "por ejemplo, el caso de Canarias por su insularidad" y así "con unas condiciones que no tiene La Rioja o la Comunitat Valenciana".

El ministro ha lamentado que "ahí tampoco han querido sentarse", al tiempo que ha aseverado que el 4 de septiembre habrá "otra reunión donde se vota con el modelo y votan todas las comunidades autónomas".

Asimismo, ha subrayado que hay que tener en cuenta además que "el Gobierno no puede imponer un modelo de financiación porque es una cosa que aprueba el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales en las que están todos los partidos políticos". Arcadi España ha remarcado que son estos "los que decidirán el modelo de financiación autonómica".

"UN POCO CANSADO"

El titular de Hacienda ha afirmado que está "un poco cansado de las excusas" para no sacar adelante un nuevo modelo de financiación y ha emplazado a "presentar uno" si el que se plantea no gusta. "Si no te gusta este modelo, presenta uno. Pero presenta uno donde digas cuántos recursos adicionales le tocan a cada comunidad autónoma", ha declarado.

España ha resaltado que "el debate sobre el modelo se produce en órganos multilaterales donde están todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España".

Sobre este asunto y respecto a la Comunitat Valenciana ha añadido: "los valencianos y las valencianas estamos cansados de las excusas de un gobierno --autonómico-- que es más fiel a los intereses de la calle Génova que a los intereses de su ciudadanía".