Arcadi España ve graves los casos que afectan al PSOE, pero defiende que "las elecciones serán en 2027, con normalidad"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este viernes que no quita "ni un ápice de gravedad" a los casos de presunta corrupción que afectan a exdirigentes del PSOE, pero ha defendido que el Gobierno continúa su trabajo y que las elecciones generales "serán en 2027, con normalidad". Además, ha sostenido que el presidente Pedro Sánchez "ha hecho algo poco habitual en este país, que es pedir disculpas".

Así lo ha manifestado en un encuentro informativo organizado por la cadena SER Valencia, preguntado por la propuesta aprobada en el Congreso de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, por la posibilidad de finalizar la legislatura y por los casos judiciales por los que fue condenado el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos o por los que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

España ha admitido que estos casos son graves, pero ha subrayado su "confianza absoluta" tanto en el sistema judicial como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia y ha señalado que "por desgracia, ninguna organización está exenta" de que sucedan este tipo de casos.

Respecto a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027 y si ve posible que puedan salir adelante, el titular de Hacienda ha reiterado su intención de negociar con todos los partidos para "alcanzar un acuerdo", al tiempo que ha querido dejar claro que "no son unos presupuestos para salvar a un gobierno: son los presupuestos que necesitará la sociedad española".

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