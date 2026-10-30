El Archivo Municipal de Vila-real (Castellón) inicia la restauración de cerca de veinte pergaminos musicales medievales

El Archivo Municipal de Vila-real inicia la restauración de cerca de veinte pergaminos musicales medievales - AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

CASTELLÓ 30 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Archivo Municipal de Vila-real ha trasladado a la empresa valenciana Trestaller cerca de veinte fragmentos de pergamino medieval con escritura gótica y notación musical gregoriana, localizados el pasado mes de marzo durante las tareas ordinarias de revisión y descripción documental. Los materiales, que habían sido reutilizados como cubiertas y refuerzos de encuadernación de libros administrativos, serán sometidos a un proceso de restauración para mejorar su conservación y facilitar su estudio científico.

Los fragmentos, datados preliminarmente entre los siglos XIV y XV, contienen partes de la liturgia romana, como antífonas, responsorios y salmos del Oficio. Su cronología los sitúa en un periodo próximo a los primeros años de historia de Vila-real, fundada en 1274, lo que refuerza el interés patrimonial del conjunto. El uso posterior de estos pergaminos para encuadernar libros de peita, clavería y administración de impuestos ha provocado un deterioro progresivo, con erosiones, desgaste, cortes, arrugas y pérdidas de información.

El concejal responsable del Archivo Municipal, Santi Cortells, ha hecho entrega de los documentos al taller de restauración de Valencia, acompañado por el archivero municipal, Miguel Ramos. Cortells ha destacado la importancia de seguir avanzando en la conservación y la investigación de este hallazgo, que ha despertado el interés de especialistas en paleografía musical desde su aparición.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo técnico del Archivo en la identificación y contextualización de unos materiales de interés para la historia cultural y musical de la ciudad. La intervención corre a cargo de Trestaller, empresa especializada en restauración de obras de arte y conservación, con más de dieciséis años de trayectoria y dirigida por la restauradora Irene Rodríguez.

Los trabajos se centran en las encuadernaciones de pergamino e incluyen la separación individual de los fragmentos, la limpieza y desinfección, la fijación de las tintas, el refuerzo del soporte y el aplanado, con el objetivo de estabilizar los materiales y preservar la información que conservan. La previsión es que los documentos regresen al Archivo Municipal a finales de año.

Paralelamente, el Archivo Municipal continúa investigando el origen de los pergaminos. Miguel Ramos ha explicado que se está trabajando en la indexación de documentación histórica que pueda registrar la compra de libros musicales entre los siglos XIV y XVII. Ramos ha detallado que el objetivo es poder proporcionar más herramientas al investigador interesado en este excepcional hallazgo.

Una vez restaurados los pergaminos, el Archivo Municipal de Vila-real iniciará un proceso de descripción de esta singular colección.

La práctica de reutilizar pergaminos litúrgicos como material de encuadernación fue habitual entre los siglos XVI y XVIII, lo que explica que estos documentos hayan llegado hasta nuestros días integrados en volúmenes posteriores.