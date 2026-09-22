Arde un camión que transportaba lácteos tras volcar en la A-3, en Requena

Bomberos intervienen tras el incendio de un camión - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha incendiado tras volcar en el kilómetro 293 de la A-3, a la altura del municipio valenciano de Requena, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incidente tuvo lugar anoche, sobre las 22.20 horas, en la A-3, cuando un camión volcó y se incendió por causas que no han trascendido.

En el operativo de rescate participaron bomberos de Requena junto con el sargento. Se trataba de un camión que transportaba productos lácteos.

Los efectivos extinguieron el fuego, controlaron los riesgos del camión y aseguraron el lugar. El conductor ya estaba fuera del vehículo y fue atendido por medios sanitarios.