Arde un coche en plena calle en Novelda (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha ardido en plena calle en la localidad alicantina de Novelda y afortunadamente sus ocupantes consiguieron abandonar el vehículo sin sufrir daños personales, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Según detalla este cuerpo, el aviso se ha recibido a las 12.47 horas por el incendio de un coche en la Plaza Pio XII de Novelda. Hasta el lugar, donde también se ha dirigido la Policía Local, se ha desplazado una bomba nodriza pesada, una bomba urbana pesada con un sargento, un cabo y seis bomberos de parque de Elda.

A la llegada de los efectivos, iniciaron labores de extinción y de evitación de propagación a la fachada de los edificios ni a elementos urbanos.