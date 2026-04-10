El Área Pública de CCOO PV exige que la Generalitat Valenciana implante las 35 horas antes de acabar el año - CCOO PV

VALÈNCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha exigido la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados y empleadas públicos de la Generalitat Valenciana antes de que acabe el año, "tal como recoge el Acuerdo de Legislatura de 2024 y que establecía su entrada en vigor en 2026".

Además, ha recalcado en un comunicado que ya se ha aprobado esta jornada para todo el personal de la Administración General del Estado "y nuestro territorio debe sumarse ya a esta mejora laboral, que ya tiene la mayor parte de las comunidades autónomas".

En este sentido, el sindicato ha subrayado que, hace más de un mes, concretamente el 3 de marzo, el Área Pública de CCOO PV, que representa al personal empleado público de sanidad, educación y de la Generalitat, solicitó una reunión de la Mesa General de Negociación para negociar la implantación de las 35 horas "puesto que el Acuerdo de la XI legislatura, firmado en abril de 2024, se comprometía a instaurarlas en 2026".

Sin embargo, ha criticado que, "a pesar de este compromiso", el Consell aún no ha convocado las mesas de negociación necesarias en los diferentes ámbitos para su despliegue, bajo la coordinación e impulso de la Mesa General de Negociación I.

El sindicato ha advertido de que esta "parálisis vulnera el acuerdo firmado y compromete su cumplimiento efectivo, ya que una medida de tal calado exige una planificación previa, definición de calendarios y una adecuación organizativa".

Así, ha lamentado que mientras que en la Comunitat Valenciana "sigue paralizada la jornada de 35 horas, ya se ha aprobado para todo el personal de la Administración General del Estado, una medida que beneficiará a más de 246.000 empleadas y empleados públicos, y se implantará de manera progresiva tras la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública a mediados de abril".

Según ha incidido CCOO PV, "la jornada general de las 35 horas semanales implica una mayor conciliación de la vida personal, familiar y profesional; cuidar la salud física y mental del personal; la modernización de la organización del trabajo; atraer y retener talento; y mejorar la productividad en la Administración", por lo que exige a la Generalitat que active "de inmediato" la negociación de las 35 horas en todos los sectores afectados.

El sindicato insta a la Administración a presentar una propuesta "concreta de implantación", con plazos, fases y criterios comunes, y a convocar un calendario de mesas sectoriales coordinadas "que garantice la aplicación efectiva de la medida para este mismo año".