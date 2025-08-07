El arquitecto Santiago Calatrava, víctima de un robo en Valencia: le sustraen un reloj de unos 100.000 euros

El presunto ladrón fue arrestado por la Policía tras ser retenido por familiares de Calatrava

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido víctima de un robo en València, cuando un hombre, de 27 años, se ha apoderado del reloj que portaba y que está valorado en unos 100.000 euros, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El incidente tuvo lugar este miércoles sobre las 20.30 horas, a la altura de Pont de Fusta de València, cuando un hombre se aproximó al arquitecto, que se encontraba con unos familiares esperando un taxi, y le quitó el reloj.

Uno de los familiares salió corriendo y persiguió al ladrón, al que logró dar alcance. Momentos más tarde se personó en el lugar un agente de paisano de Policía Autonómica y agentes de la Policía Local, que arrestaron al hombre y recuperaron el reloj.

El detenido fue trasladado a dependencias de Jefatura Superior de Policía Nacional y el Grupo de Atracos ha abierto una investigación sobre el robo.

Según ha adelantado Las Provincias, el robo perpetrado por el hombre, de origen extranjero, pudo ser encargado, puesto que mientras estaba retenido por la Policía recibió varias llamadas desde un prefijo de Suiza, donde vive el arquitecto, por lo que se sospecha que el ladrón contaba con información privilegiada.