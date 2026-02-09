Arranca la comisión de Familia e Igualdad de Les Corts entre críticas de la izquierda al PP por "asumir" posturas de Vox

Sesión constitutiva de la comisión de Familia, Política Social e Igualdad de Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Familia, Política Social e Igualdad de Les Corts ha celebrado este lunes su sesión constitutiva, en la que ha sido elegida presidenta de la mesa la diputada del PP Marisa Gayo, que ha llamado a todas las formaciones a "poner el ser humano en el centro de las políticas sociales para salir por esa puerta orgullosos de nuestro trabajo y que también lo estén los ciudadanos". El PSPV y Compromís han acusado al PP de haber "asumido" los postulados de la "extrema derecha" de Vox.

La citada comisión y la de Innovación, Universidades y Desarrollo Tecnológico han echado a andar este lunes, primer día del nuevo periodo de sesiones, gracias a la reforma del reglamento de Les Corts que aprobaron hace unos meses el PP y Vox y que, entre otras modificaciones, elimina el lenguaje inclusivo y cuatro comisiones parlamentarias: LGTBI –estas políticas quedarán englobadas en la de Familia, Política Social e Igualdad–, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.

En declaraciones a los medios tras la reunión de la mesa de la comisión de investigación de la dana, que también se ha reunido este lunes, José Muñoz (PSPV) ha asegurado que la constitución de la de Familia es "una demostración más de que el PP y Vox son lo mismo, tanto monta, monta tanto, sea PP o sea Vox", formaciones a las que ha reprochado la eliminación de varias comisiones como "la que defendía los derechos del colectivo LGTBI, en definitiva, lo que nos hace progresar como sociedad".

"Hoy se constituyen esas dos comisiones y nosotros, evidentemente, participamos, presentaremos también candidatos a la mesa", ha indicado el síndic del PSPV, al tiempo que ha denunciado que esta reforma del reglamento incluye un procedimiento "en el que la oposición no tenía la posibilidad de presentar enmiendas, también eliminaban el lenguaje inclusivo y se eliminaban comisiones que hablaban de derechos, de igualdad, de Europa, de derechos humanos".

A su juicio, "lo que tendría que ser una defensa cerrada de los partidos que defienden la democracia, los derechos humanos, y se supone que el PP tendría que estar ahí, pero en lugar de estar reforzando esa postura parece que abre las puertas a la extrema derecha también con la modificación del reglamento" de Les Corts. "Es una mala noticia y el PSPV continuará trabajando para revertir esta situación", ha garantizado.

En esta misma línea, Joan Baldoví (Compromís) ha afirmado que si hoy se constituyen estas comisiones es porque el PP "dobla la cabeza y accede a las políticas extremistas de Vox". "El extremismo ya está en esta casa y es fruto de ese pacto del PP y de Vox para mantener las poltronas", ha denunciado, al tiempo que ha señalado que, cuando "alguien habla de qué es un gobierno del PP sometido a Vox, estas comisiones lo dicen todo".

NO SE DEJA FUERA "NINGÚN TEMA"

Por otro lado, tras resultar elegida presidenta de la comisión de Familia, Política Social e Igualdad, Marisa Gayo (PP) ha defendido que con esta reorganización "realmente lo que hacemos no es dejar fuera ningún tema", dado que Igualdad, Políticas LGTBI o Derechos humanos formarán parte de la misma, "que será mucho más dinámica y mucho más completa y dará unos frutos mejores de como estaba el modelo anterior".

Por lo tanto, la 'popular' ha negado que esta reforma suponga descafeinar las comisiones, tal y como ha venido denunciando la izquierda, y ha considerado que es más bien "al revés", porque supone "añadir, completar y poner en valor las políticas sociales, poner en centro a la persona y darle más empaque a lo que son todas las políticas sociales".

Mientras, Joaquín Alés (Vox) se ha mostrado "muy contento" de que en Les Corts haya una comisión "que sitúa a la familia en el centro de trabajo y en el lugar que ocupa como un pilar fundamental de nuestra sociedad" y ha celebrado que este foro vaya a trabajar "por la verdadera igualdad en el seno de nuestra sociedad, no solo la la igualdad jurídica, sino también la real, que como todos sabemos esa es más difícil de conseguir".

Todo ello, con el fin de que no exista "ningún tipo de discriminación por cualquier razón, pero tampoco ningún tipo de desigualdad según el territorio en el que vivas, que como todos sabemos se da desgraciadamente en esta España que se supone tan moderna del Estado de las Autonomías". "Estamos absolutamente contentos de situar a la familia en el lugar que se merece", ha agregado.