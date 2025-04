Arranca la Feria del Automóvil de Ocasión con 2.000 coches para "seguir dando movilidad a afectados por la dana"

VALÈNCIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Automóvil Selección Ocasión de València ha abierto sus puertas este viernes con la previsión de mejorar sus cifras de visitantes respecto al año positiva y la voluntad de "seguir dando movilidad" a las personas que perdieron sus vehículos en la dana, según ha destacado el presidente del certamen, Sergio Torregrosa, en declaraciones a Europa Press. "Para ellos se ha hecho la feria", ha comentado.

Feria Valencia acoge desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición de la Feria del Automóvil Selección Ocasión, con una oferta de más de 2.000 vehículos de ocasión, seminuevos, kilómetro 0 o gerencia de 30 marcas oficiales y distribuidores multimarca del mercado.

En los cerca de 25.000 metros cuadrados de exposición de Feria Valencia, los concesionarios ofertarán promociones especiales para los afectados por la dana, financiaciones sin entrada y descuentos de más de 6.000 euros por vehículo.

El presidente del salón ha explicado que hay 71.000 vehículos perdidos en las inundaciones que todavía no se han repuesto, aunque ha puntualizado que no todos se repondrán en estos meses o este año, sino dependiendo de la disponibilidad económica y las circunstancias de las personas.

Según ha detallado, hubo 142.000 bajas definitivas de vehículos, de las que 111.000 se corresponden a turismos y todoterrenos, y desde noviembre se han vendido cerca de 40.000 coches --18.000 nuevos y 22.000 de ocasión--. En el primer trimestre del año, el mercado de vehículos de ocasión en la Comunitat Valenciana ha crecido un 15,9%, frente al 8% nacional, ha indicado.

Con estas cifras, se espera en la feria "una previsión positiva, mejor que la del año pasado", y pasar de los 12.000 visitantes en 2024 a 14.000 personas. El año pasado se cerraron 1.050 ventas en el certamen, y la organización cree que llegará este año "a 1.250 o 1.300".

"ESTO NO ES UN TEMA DE VENTAS"

"Esto no es un tema de ventas, estamos vendiendo, obviamente, pero al final venimos del barro todos. Al final no son las ventas, es más el dar movilidad", ha remarcado Torregrosa.

De momento, ha indicado, "los pabellones se están llenando de visitantes, pero no son las colas que tuvimos en la feria de diciembre que llegaban prácticamente al siguiente edificio" y se recibió a 43.000 asistentes, una cifra inédita. "Pedí disculpas, me supo mal pero estábamos desbordados", ha señalado.

"Yo he sido también afectado por la dana. Hemos tenido también dos instalaciones afectadas, todo el parque de vehículos. Entiendo cómo se siente la gente, porque sé cómo me siento yo. Es importante, al final, estar con ellos porque esto no se puede olvidar, y menos los que venimos del barro", ha manifestado.

DESCUENTOS Y PLAN REINICIA AUTO +

La feria acoge 30 marcas, descuentos de hasta 6.000 euros, bajos intereses, y cuenta con el impulso del Plan Moves para la electrificación y del Plan Reinicia Auto +, del que "todavía falta por consumir más de la mitad de los fondos", ha explicado el presidente del certamen.

Así, con un refuerzo de personal administrativo y comercial, los concesionarios gestionarán con sus clientes el acceso a estas ayudas para los afectos por la dana. "Quedan tres meses para que se termine el plan y la gente se pueda aprovechar de esas ayudas, por tanto, lo que pensamos es que en esos tres meses se tiene que activar esa venta", ha comentado.

Torregrosa ha explicado que también ha habido concesionarios afectados en las riadas que están participando en la feria. El salón "también ayuda a los concesionarios a salir del barro", que han recuperado cierta normalidad en su día a día aunque "todavía quedan muchas secuelas".

INESTABILIDAD INTERNACIONAL

Por último, sobre los aranceles de Estados Unidos, el presidente de la feria ha señalado que "a corto plazo" no afecta a este evento ni al mercado de segunda mano, y que "los fabricantes están todos esperando un poco qué es lo que ocurre con estas tensiones, porque cada día es una palanca nueva que se mueve" y "el resultado es diferente".

"A medio plazo, si esto continuara, pues obviamente sí nos va a afectar, pero aparte de la automoción a todos los sectores", ha lamentado Torregrosa, quien cree que "al final se llegará a un acuerdo sí o sí, porque así ni ellos pueden estar, ni nosotros, ni nadie".

El certamen abre hasta el domingo a las 18.00 horas. Muchos de los expositores disponen de un amplio stock de vehículos a la venta de entrega inmediata y con condiciones especiales de financiación, incluso sin entrada.

Los precios de salida de los vehículos expuestos se sitúan en torno a los 10.000 euros, aunque con casos puntuales de vehículos con más años de antigüedad y con precios ostensiblemente inferiores y descuentos de hasta 6.000 euros.

Además, este año los expositores también han anunciado la presencia en la Feria de furgonetas y vehículos industriales desde los 9.000 euros. Los expositores, "en su amplia mayoría", ofrecen vehículos revisados hasta en 100 puntos de control y garantías que alcanzan los 10 años.

Son hasta 30 las marcas oficiales que estén presentes, con como Peugeot, Citroën, Opel, DS Automóviles, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Jeep, Honda, Toyota, Lexus, KGM, KIA, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen, Mini, BMW, MG, Ford, Nissan, Hyundai, Ebro, Tesla, Leapmotor, Mazda, Jaguar, Land Rover, Omoda y Jaecoo.

Además, la Feria del Automóvil Selección Ocasión de València también tiene "toda la amplia oferta de las grandes firmas distribuidoras multimarca, que ponen al servicio de la feria toda su red de concesionarios para suministrar todos los vehículos necesarios". Se trata de distribuidores como Flexicar, Ocasión Plus, Turbo Manises, Leader Car Levante, Mobycar o MO Drive de Marcos Automoción.