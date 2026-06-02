Arranca la PAU con los nervios habituales y el eco de la huelga en la enseñanza

Arranca la PAU en la Comunitat Valenciana con los nervios habituales y el eco de la huelga en la enseñanza - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 25.000 estudiantes se enfrentan desde este martes en la Comunitat a unas Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que han comenzado con los nervios típicos por parte del estudiantado pero en un contexto nada ordinario: el de la huelga educativa que desde el 11 de mayo vive la enseñanza pública valenciana y que se ha notado en las camisetas y petos reivindicativos que algunos docentes lucen en los campus.

Pese a las protestas que se suceden desde hace semanas --el paro indefinido cumple ya 17 jornadas--, los exámenes de Selectividad han arrancado con "normalidad", según han recalcado tanto la secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, Esther Gómez, y el coordinador general de las pruebas, José Mas.

Gómez ha subrayado que "hay 25.666 estudiantes que van a realizar la PAU en la Comunitat Valenciana, 2.000 más que el año pasado, y de los que más de 15.000 son mujeres y más de 10.500, hombres".

Todos ellos se han distribuido en 55 tribunales. La secretaria autonómica, que ha realizado estas manifestaciones a los medios en la Universitat Politècnica de València (UPV) antes del primer examen, ha aseverado, preguntada por si ha habido alguna incidencia a la hora de conformar los tribunales por la huelga, que el viernes pasado se constituyeron todos "y a nadie se le forzó a estar". "Siempre que alguien prefería no estar en el tribunal, se recurrió a su suplente y, en principio, no hubo ningún problema".

Ha añadido que han sido "muy pocos los casos en los que se tuvo que recurrir a aplicar el servicio mínimo para que se quedara una persona porque no había suplente". "Pero, en general, la constitución, según me informan los coordinadores de las cinco universidades, fue con normalidad", ha insistido.

En la misma línea, el coordinador general de las PAU ha comentado que la situación "hasta ahora es de normalidad" y ha confiado en que "siga así durante los tres días de duración de las pruebas".

Como es habitual, la entrada al primer examen es uno de los momentos de "más tensión" para el alumnado. "Para ellos es un día de nervios. Espero que con el paso de los días y de los exámenes se vayan tranquilizando y vaya todo sobre ruedas", ha apuntado.

"UNA PRIMERA VEZ PARA TODO"

Cuando se le ha hecho notar que es la primera vez que se celebran la PAU con huelga educativa, José Mas ha señalado: "Sí, yo creo que sí. No había pasado nunca. Bueno, siempre hay una primera vez para todo".

Como novedad, los exámenes estarán "blindados" con detectores para localizar móviles y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de "asegurar la equidad" y evitar posibles fraudes.

La Universitat de València (UV) albergará 16 tribunales; la Universitat Politècnica de València (UPV) contará con 12; la Universidad de Alicante sumará 10; la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) dispondrá de 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestionará 6.

La PAU se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en las que se distribuirán las materias comunes y troncales obligatorias en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes.

Este martes, las pruebas han comenzado con Lengua Castellana y Literatura II, seguida de Historia de la Filosofía a las 11.45 horas. Las sesiones de tarde se destinarán a asignaturas optativas y de modalidad.

El miércoles, 3 de junio, la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 9.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Durante la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

La convocatoria ordinaria concluirá el jueves, 4 de junio, con el examen de Valenciano a las 9.30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45 horas. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La convocatoria extraordinaria de la PAU en la Comunitat Valenciana se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio, ha agregado la Generalitat.

El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.