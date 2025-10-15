Arranca la renovación de la Biblioteca Pública Ramon Guillem de Catarroja (Valencia)

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de la Concejalía de Cultura y con la colaboración de Ikea Valencia, ha iniciado las obras de reforma y adaptación de la Biblioteca Pública Ramon Guillem, un proyecto que modernizará el edificio convirtiéndolo en una instalacion más accesible, sostenible y con nuevos espacios.

Gracias a esta transformacion, la nueva biblioteca albergará actividades para todas las edades y para promover la vida cultural del pueblo, más aún teniendo en cuenta que es el único edificio cultural que sobrevivió a la dana.

El nuevo proyecto, cuyas obras comenzaron el 14 de octubre, está diseñado para adecuar la biblioteca a las nuevas necesidades sociales y climáticas, mejorando su versatilidad y reforzando su papel como centro cultural y comunitario de referencia, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Según la concejala de Cultura, Dolors Gimeno, "la biblioteca es mucho más que un sitio para leer libros. Es un espacio vivo, de encuentro y de intercambio, en el que las personas aprenden, conviven y crecen juntas. Esta reforma no sólo mejora las instalaciones, sino que abre una nueva etapa en la que la cultura, la educación y la sostenibilidad andarán de la mano".

Durante el período de ejecución de los trabajos, la biblioteca permanecerá cerrada al público. Para garantizar la continuidad del servicio, se podrán realizar devoluciones y recoger reservas en la planta baja, en horario de 9.00 a 20.00 horas, y tramitar reservas y renovaciones por teléfono de 9.00 a 17.00 horas, en los números 674 18 45 2 y 674 18 45 13, o por correo.

El edificio ha contado con una cómicteca, una zona de ordenadores, salas de estudio y lectura de prensa, y un espacio de crowdfunding cultural que invita a la ciudadanía a coger, leer y llevarse libros de forma gratuita. Con la remodelación, estos espacios podrán ofrecer un servicio más completo y accesible, fomentando la lectura libre y compartida y reforzando el papel de la biblioteca como espacio abierto y participativo.

Además, se incorporarán una bebeteca y nuevas aulas que permitirán multiplicar las actividades y ampliar su oferta cultural. "Queremos que la biblioteca sea más abierta, más bonita y más nuestra, un espacio que refleje la forma de ser de Catarroja", ha afirmado la concejala Gimeno.