Arranca en València el rodaje de 'Alma blanca', que alerta de los mecanismos de manipulación de las sectas

Cartel de la película - PELÍCULA 'ALMA BLANCA'

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El largometraje 'Alma Blanca,' el nuevo proyecto de la directora Alicia Bel, ha comenzado su rodaje en València, donde se filmará durante las próximas semanas en diferentes localizaciones, tanto de la ciudad como de poblaciones cercanas.

El filme busca "dar visibilidad a las señales de alerta y los mecanismos de manipulación utilizados por las sectas para concienciar al público sobre los riesgos y fomentar la prevención frente a estas estructuras de control", explican responsables de la producción en un comunicado.

El objetivo de su directora es que, a través de esta historia íntima y emocional, los espectadores entiendan que cualquiera puede ser captado y que salir de una secta no depende de la fuerza de voluntad, sino de romper una red de dependencia. Alma Blanca, con guion de José Luis Pedrero y producida por Asismaval Producciones, cuenta con un reparto encabezado por las actrices Luth Inat, Zoe Munera, Laura Rodríguez y Ariadna Gallego y los actores Rubén Mechó y Ramón DeGuzmán. El proyecto cuenta con el apoyo de Divina Seguros.

Esta película es el nuevo proyecto de Alicia Bel, reconocida por los cortometrajes 'La traición de Carol', 'Pirata' e 'Infierno' y por los largometrajes 'Candela', 'Luces' y 'Chica Quinqui'.