Arrancan las obras del primer centro de datos de València, que prevé generar 100 empleos directos

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

NxN Data Centers ha iniciado las obras del primer centro de datos de València tras la celebración del acto de colocación de la primera piedra en Vara de Quart. La previsión es que generará hasta 100 empleos directos y alrededor de 500 empleos indirectos e inducidos.

El proyecto, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027, cuenta con una inversión de 60 millones de euros y dispondrá de 6.500 metros cuadrados de superficie, 5 MW de potencia y un diseño concebido desde su origen como "referente en sostenibilidad", ha explicado la empresa en un comunicado.

Este lunes se ha celebrado el acto de colocación de la primera piedra del centro de datos, que ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones de Valencia, Paula Llobet; el director general de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC) de la Generalitat, Javier Balfagón, y el director gerente de Istec Digital de la Generalitat, Juan Alegre.

En palabras del presidente ejecutivo de NxN Data Centers, Javier Salas, "el comienzo de estas obras marca el inicio de una infraestructura clave para el desarrollo tecnológico y digital de la Comunitat Valenciana. Este centro de datos se distinguirá por su eficiencia energética, excelencia operativa y adaptación al cliente".

La concejala Paula Llobet ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento al centro de datos "porque se trata de un proyecto estratégico que refuerza la apuesta de València por la innovación, la atracción de inversión tecnológica y la creación de empleo cualificado". "Va a generar economía, empleo y retención del talento", ha resaltado.

El centro de datos de València es el primero de una red de infraestructuras que NxN pondrá en marcha en los próximos años. NxN Data Centers es una plataforma española de centros de datos de nueva generación diseñada para "atender la creciente demanda de almacenamiento y computación en España y Portugal, ofreciendo servicios avanzados de computación y almacenamiento para empresas y administraciones públicas".

PROVEEDORES Y EMPLEO

NxN apuesta por proveedores locales y empleo de proximidad, de modo que la inversión tenga un retorno directo en el entorno inmediato. En este sentido, el proyecto generará hasta 100 empleos directos y alrededor de 500 empleos indirectos e inducidos durante las fases de desarrollo y operación.

El centro de datos de NxN impulsará la creación de empleo cualificado tanto en las áreas de negocio como en el ámbito técnico y operativo. Por un lado, el proyecto buscará perfiles especializados en marketing y gestión comercial, gestores de diferentes canales de venta y comerciales de venta directa.

Por otro lado, en las funciones técnicas y operativas se requerirán perfiles con estudios universitarios o de Formación Profesional vinculados a cada puesto, entre los que se incluyen técnicos en soporte y operación de instalaciones y redes de telecomunicaciones, técnicos en sistemas informáticos y hardware de inteligencia artificial (IA), técnicos en mantenimiento de instalaciones eléctricas y de climatización, así como ingenieros industriales del área de mantenimiento, ingenieros de redes de comunicaciones y sistemas de IA e ingenieros de procesos.

Igualmente, la compañía tiene la vocación de establecer colaboraciones con centros de formación profesional, universidades y programas de empleo para impulsar la capacitación en ámbitos como IT, energía, mantenimiento e infraestructuras críticas.

SOSTENIBILIDAD

El edificio ha sido diseñado conforme a los criterios de construcción sostenible BREEAM, con categoría 'excelente'. El CEO de NxN Data Centers, Sergio Riolobos, ha explicado que los centros de la compañía "no solo procesan y almacenan datos, sino que generan empleo, forman talento, impulsan la sostenibilidad y aportan valor real a la comunidad que los integra".

Entre las principales características del centro destacan el consumo de agua cero y el uso exclusivo de energía procedente de fuentes 100 % renovables. Asimismo, el diseño incorpora tecnologías bajas en carbono, sistemas energéticos de alta eficiencia, iluminación exterior respetuosa con el entorno y una planificación orientada a minimizar cualquier impacto ambiental.

Desde el punto de vista tecnológico, el centro contará con un diseño híbrido de refrigeración capaz de soportar sistemas estándar, líquida e inmersión simultáneamente, preparado para entornos de alta densidad y para atender proyectos de inteligencia artificial y supercomputación, con los más altos estándares de seguridad, disponibilidad e hiperconectividad.