Arrancan en València las sanciones para hacer cumplir la ordenanza de limpieza: hasta 3.000 euros de multa

Imagen de la campaña impulsada por el Ayuntamiento de València para dar a conocer la nueva ordenanza de limpieza. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha iniciado este martes, 13 de octubre, la fase sancionadora para hacer cumplir la nueva Ordenanza municipal de limpieza urbana y recogida de residuos. A partir de ahora, tras finalizar el periodo informativo dirigido a dar a conocer la nueva norma tras su entrada en vigor y terminar el plazo previsto sin sanciones, la Policía Local puede imponer multas de 3.000 euros por las conductas incívicas más graves, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha detallado que tras dos semanas de información y concienciación ciudadana, la Policía Local comenzará a imponer sanciones a quienes incumplan esta normativa municipal, que entró en vigor el pasado 15 de junio.

El periodo informativo, que se ha desarrollado entre el 1 y el 12 de octubre bajo el lema 'Una ciudad más limpia la hacemos todos', ha servido "para recordar a la ciudadanía las principales obligaciones en materia de limpieza y las consecuencias de las conductas que ensucian la vía pública", ha destacado la administración local.

Desde este martes, los policías locales pasarán a tramitar las correspondientes denuncias. Entre las infracciones contempladas se encuentra abandonar muebles y enseres en la calle, depositar residuos fuera de los contenedores o realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos. Estos comportamientos pueden acarrear multas de hasta 3.000 euros.

La nueva ordenanza también prevé sanciones de hasta 1.500 euros por arrojar colillas, chicles, papeles u otros residuos al suelo, así como por no recoger los excrementos de las mascotas o no limpiar la suciedad que generan los animales en la vía pública.

RECOGIDA GRATUITA DE MUEBLES Y ENSERES

El Ayuntamiento de València ha destacado, asimismo, que los vecinos de la ciudad disponen de un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres para evitar que sean abandonados en las calles. Este servicio puede solicitarse a través del teléfono 010, de la página web municipal o de la aplicación del consistorio.

Con el inicio de la fase sancionadora, el consistorio busca "reforzar el cumplimiento de la ordenanza y fomentar la colaboración ciudadana para mantener los espacios públicos en mejores condiciones".

La nueva ordenanza contempla "el endurecimiento de las infracciones en materia de limpieza y recogida de basura", ha resaltado la administración municipal.

Entre las conductas sancionables está también dejar basura dispersa o cualquier tipo de residuo en espacios públicos, así como realizar cualquier otra conducta que pueda ensuciar los espacios públicos o ir en detrimento de su higiene y aseo.

DE 1.500 A 3.000 EUROS

Abandonar residuos voluminosos y enseres en la vía pública fuera de los sistemas establecidos por el Ayuntamiento puede comportar multas de hasta 3.000 euros. Mientras, arrojar residuos de pequeño tamaño como colillas, cáscaras, chicles, papeles o cualquier otro residuo de entidad similar sin utilizar las papeleras u otros elementos de mobiliario instalados y destinados específicamente para tal fin comporta sanciones de hasta 1.500 euros.

Además, depositar en las papeleras los residuos no destinados a ellas y de forma específica las bolsas con residuos domiciliarios o comerciales, así como elementos voluminosos que sobresalgan de la boca de la papelera se sanciona con entre 1.500 y 3.000 euros.

Por otro lado, escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la vía pública u otros lugares no habilitados para ello se multará con sanciones de entre 750 a 3.000 euros.

A esto se unen las multas por realizar pintadas y grafitis en las paredes y paramentos verticales u horizontales de elementos protegidos patrimonialmente según el catálogo del Ayuntamiento de València. En este caso, las sanciones irán también de 1.500 a 3.000 euros.

Asimismo, no retirar los sobrantes de obras y escombros resultantes de trabajos realizados en la vía pública, con consecuencias graves para el entorno se multará con cantidades que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.