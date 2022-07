Arte y educación ambiental se dan la mano en el CCCC con el proyecto de Darío Escriche para 'CoSSos'

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El taller 'Darío Escriche. Memòries d'arrel', uno de los ocho proyectos seleccionados en el programa 'CoSSos. Comunidades de saberes subalternos' del Consorci de Museus, inicia su primera fase este viernes en el Centre del Carme, donde abordará la relación del hombre con los árboles, la biodiversidad y la sostenibilidad.

'CoSSos' es una iniciativa del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana con la que construir nuevos relatos que recuperen la parte de conocimiento que ha quedado subordinado en los discursos históricos de las instituciones del arte, además de visibilizar la situación de comunidades o colectivos no representados en los relatos tradicionales, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Para este 2022 se han seleccionado un total de ocho trabajos, entre ellos el de Darío Escriche que comenzará a ponerse en marcha a finales de este mes de julio y continuará en agosto y septiembre de este mismo año con sus posteriores fases de desarrollo.

Memòries d'arrel' es un proyecto de mediación cultural que, a través de la creatividad, la educación ambiental y la producción artística, pretende visibilizar, recuperar y poner en el espacio público del conocimiento los saberes subalternos relacionados con los árboles y la relación árbol/hombre.

Escriche define su creación como "un acercamiento al árbol desde la perspectiva más íntima de las personas que van participando en el proyecto, pues en pocas ocasiones nos fijamos en estos seres y nos detenemos a recordar el vínculo que mantenemos con ellos".

"No hay que olvidar que, de la misma manera que en lo rural, es difícil encontrar perspectivas contemporáneas, debido a la crisis cultural de las comunidades más despobladas; en el espacio urbano, nuestra relación con los árboles no suele ser trascendental y no distinguimos ni siquiera diez árboles autóctonos", ha lamentado.

El director del Consorci de Museus y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha destacado que "el proyecto seleccionado de Darío Escriche tiene un especial valor por su vinculación con la biodiversidad y la sostenibilidad a través de la educación ambiental, uno de los ejes de acción que desde 2019 marca la agenda de trabajo y programación cultural".

PROYECTO EN TRES FASES

La dinámica del proyecto consta de tres fases de trabajo: talleres sensoriales de grabado, videoentrevistas como archivo de recopilación de saberes y producción artística.

La primera fase, que comprende los talleres y se celebra el próximo viernes 29 de julio, pretende ser un punto de encuentro con aquellas comunidades que mantienen un arraigo especial con una variedad arbórea específica, un espacio para conocer a esas personas y establecer un vínculo resistente y sólido. Será de 18.00 a 21.00 horas, en el claustro renacentista del Centre del Carme y es de acceso libre hasta completar aforo.

En ella se llevará a cabo la presentación del proyecto, el visionado audiovisual y el acercamiento al arte contemporáneo a través de los árboles- Acompañando a este proceso, un taller olfativo y otro de estampado de árboles darán paso a las siguientes fases de trabajo.

La segunda etapa son entrevistas a individuos que surgen de los talleres con el propósito de recopilar todos esos saberes subalternos que guardan en su memoria.

Por último, la producción artística a través del grabado y el registro de todos los árboles que van apareciendo en los contextos de los diferentes talleres, pone en valor la riqueza e importancia de la biodiversidad y la sostenibilidad y cómo en estos seres vivos se encuentra un conocimiento que es necesario enfrentar al discurso hegemónico del arte. Esta última etapa del proyecto estará abierta al público en septiembre en el Espai D del Centre del Carme.

'COSSOS. COMUNIDADES DE SABERES SUBALTERNOS'

De la convocatoria de 'CoSSos' de 2021 fueron seleccionados, en un jurado integrado por María Elba Torres Parra, Bia Santos, Carles Xavier López Benedí y José Luis Pérez Pont, un total de ocho propuestas que se desarrollarán en un periodo de tiempo entre 3 y 12 meses a lo largo de 2022. Algunas de ellas ya están en desarrollo, mientras que el resto tienen previsto ponerse en marcha en los próximos meses.

El nombre de los proyectos seleccionados son: 'Què veus!!!', de José Manuel Izquierdo; 'Folklore. Allò que ens uneix', de Elisa Martínez Matallín; 'Alçar a pols', de Miquel García Membrado; 'MvMet-Espais públics més actius i accessibles', de Gema Jover Roig; 'artistaa', de Neus Lozano Sanfèlix; 'Cientos volando', de Teresa Juan Tato; 'Memòries d'arrel', de Darío Escriche Domínguez, y 'Agrodiversitat. Laboratori d'art, agroecologia i pedagogies crítiques', de Estela López de Frutos.