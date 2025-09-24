El arte rupestre de la cueva francesa de Lascaux llega a València con una exposición inmersiva - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Prehistòria de la Diputació de València acogerá una propuesta internacional sobre la cueva de Lascaux, una de las cavidades paleolíticas "más emblemáticas" de la Prehistoria. Se trata de una exposición inmersiva sobre el arte rupestre de esta cueva, ubicada en la Dordoña, Francia, para conocer de primera mano las obras maestras del arte paleolítico de Lascaux.

La muestra contará con una experiencia novedosa de realidad virtual que permitirá al visitante sumergirse "en una de las cuevas paleolíticas más importantes del mundo como si estuvieses físicamente en ella", ha apuntado el diputado de Cultura, Paco Teruel, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Desde 2013, 'Lascaux. L'Exposition Internationale' ha visitado 13 países y 18 ciudades como Chicago, Montreal, Tokio, Shanghái, Johannesburgo, Múnich, Nápoles, Bristol y Mónaco. En el mes de octubre llegará por primera vez a España, donde permanecerá en el Museu de Prehistòria de València hasta marzo de 2026, "un museo de referencia que además, próximamente cumplirá su centenario".

"La llegada de Lascaux a València supone situar al Museu de Prehistòria en el mapa internacional de la gran divulgación científica y cultural. No hablamos solo de una exposición inmersiva, sino de un acontecimiento que conecta a nuestra provincia con uno de los grandes símbolos universales del arte rupestre", ha sostenido el diputado.

Asimismo, ha resaltado que desde la Diputació de València trabajan para que el Museu de Prehistòria "siga siendo un referente". "Esta muestra, que se estrena por primera vez en España aquí, demuestra la capacidad de la institución provincial para acercar al público valenciano experiencias culturales de primer nivel mundial. Esta muestra consolida a nuestra institución como motor de cultura y conocimiento en nuestra tierra", ha enfatizado.

Un acuerdo entre la Diputació de València y el Conseil Départamental de la Dordogne, organismo al que pertenece la muestra, formaliza que la exposición se estrene por primera vez en España. El presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro, ha calificado de "un verdadero honor venir a València a presentar una exposición que ha viajado alrededor del mundo: América del Norte, Europa, Asia, Sudáfrica...".

Peiro ha puesto en valor la calidad y belleza de los dibujos y grabados de Lascaux, que presenta "pinturas de 20.000 años, uno de los conjuntos más bellos e importantes de la historia de la Prehistoria y del arte parietal en Europa".

El diputado de Cultura, Paco Teruel; el presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro; el director general de la Société Puplique Locale Lascaux l'Exposition Internationale, André Barbé; y la directora del Museu de Prehistòria, Maria Jesús de Pedro, han mantenido este miércoles un encuentro en la sede de la Diputació de València, en el que se ha formalizado el acuerdo.

Los representantes institucionales han mostrado su "satisfacción" porque València sea la primera ciudad española donde se presente esta exposición internacional, "única en su género, tanto desde el punto de vista científico como estético de una cueva declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979".