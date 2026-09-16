El artista Okuda San Miguel creará la imagen de la próxima edición del SanSan Festival

Archivo - Imagen de archivo del artista Okuda San Miguel - Germán Lama - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 16 Sep. (EUROPA PRESS) - -

SanSan Festival ha confirmado que el artista Okuda San Miguel será el encargado de crear la imagen de la próxima edición del festival, que regresará a Benicàssim los días 25, 26 y 27 de marzo de 2027, según ha informado la organización en un comunicado.

Nacido en Santander en 1980 y afincado en Madrid, Okuda San Miguel es uno de los artistas contemporáneos españoles con mayor proyección internacional. Su lenguaje, reconocible por el uso de la geometría, el color y una iconografía de alcance universal, se ha desarrollado a través de murales, esculturas, instalaciones y proyectos de gran escala en ciudades de los cinco continentes. Entre los hitos de su trayectoria se encuentran proyectos como Kaos Temple, la creación de la falla mayor de las Fallas de Valencia o intervenciones de gran formato en ciudades como Boston y Saginaw.

Antes de desvelar los nombres que pasarán por sus escenarios, el festival presenta así al primer gran protagonista de su nueva edición. Okuda trasladará su universo creativo a SanSan para construir una identidad que nace del propio entorno de Benicàssim y del diálogo entre dos imaginarios marcados por el color, la comunidad y la energía colectiva. El Mediterráneo, la música, la libertad y el carácter colectivo del festival se encuentran así con la geometría, el color, la diversidad y la innovación que articulan la propuesta del artista.

En el centro de esta nueva imagen se encuentra la hormiga de Capi, un elemento que ya forma parte del imaginario de Benicàssim y que Okuda reinterpreta para incorporarlo a su particular lenguaje artístico. La propuesta no busca crear un símbolo nuevo, sino homenajear uno que ya pertenece a la ciudad.

Por primera vez, Okuda San Miguel convierte un insecto en parte de su universo creativo, una hormiga geométrica, vibrante y escultórica que representa conceptos como la diversidad, la inclusión y la energía colectiva a través del color y las formas. Además, su carácter tridimensional permitirá que la identidad trascienda el propio cartel y pueda expandirse hacia instalaciones, piezas y otros elementos dentro del universo de SanSan Festival.

La propuesta conecta también con Benicàssim como punto de partida de la identidad del festival con el Mediterráneo, la naturaleza, la música, la comunidad y cierto caos creativo forman parte del territorio visual sobre el que se desarrolla el proyecto. En torno a la hormiga aparecen además elementos propios del imaginario de Okuda, como los Kaos Star y los Soulkeepers, que representan los distintos caminos, experiencias y conexiones que nacen dentro del festival y la protección de su comunidad y del espíritu de Benicàssim.

Con esta colaboración, SanSan Festival amplía su identidad más allá de la música y convierte el arte en una parte fundamental de la próxima edición, haciendo de su propia imagen uno de los primeros grandes acontecimientos de 2027.

El festival volverá a reunir al público en Benicàssim durante tres jornadas, los días 25, 26 y 27 de marzo de 2027 y los primeros artistas de SanSan Festival 2027 se darán a conocer próximamente, junto con la fecha de salida a la venta de las entradas.