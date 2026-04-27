El artista urbano Deih presenta su primer cómic en el Centre del Carme

El Centre del Carme presenta el primer cómic del artista urbano Deih - CMCV

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge el próximo jueves 30, a las 18.30 horas, la presentación de 'Life Mission' (Odisea Ediciones), el primer cómic del artista Deih (València, 1978), uno de los creadores de arte urbano contemporáneos más valorados internacionalmente.

El propio Deih será el encargado de exponer su nueva obra en un acto enmarcado en el ciclo Arte y Pensamiento del CCCC, un espacio de diálogo y reflexión en torno a los diferentes lenguajes artísticos, promovido por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y dirigido por la doctora en Historia del Arte Catalina Martín Lloris, quien participará junto al escritor y periodista Eduardo Almiñana de Cózar.

Deih, reconocido por su trayectoria en el arte urbano y su proyección internacional, con murales y exposiciones en países como Estados Unidos, México, Noruega o Islandia, ha desarrollado un universo propio marcado por la ciencia ficción, la exploración emocional y la reflexión sobre la condición humana, detalla el Consorci de Museus.

Su obra ha saltado en los últimos años de los muros de las calles a los espacios expositivos y los museos. Deih se enfrenta en esta ocasión a su primera obra en papel, una publicación que plantea un viaje a través del espacio y el tiempo en una metahistoria sobre el proceso creativo.

Durante la charla, el artista compartirá el proceso creativo detrás de este nuevo proyecto, abordando tanto la construcción narrativa como el desarrollo estético de la obra.

En ella, profundizará en los temas que atraviesan 'Life Mission' (la identidad, la búsqueda de sentido y la relación entre el individuo y su entorno). Habrá un espacio de diálogo con el público para compartir ideas sobre el cómic, la creación artística y los procesos contemporáneos de producción cultural.

'Life Mission' gira en torno a la existencia y la búsqueda en su sentido más amplio, una historia sobre el paso del tiempo y sobre cómo gestionarlo emocionalmente. Un viaje fragmentado y personal a través de paisajes mentales y universos de ciencia ficción, donde un personaje perdido, a medio camino entre náufrago espacial y explorador interior, avanza sin un destino claro, atravesando escenarios que parecen surgir de la mente de otra persona.

IDENTIDAD, DESARRAIGO Y "SCROLL INFINITO"

La narrativa, construida de forma intuitiva y discontinua, funciona como una sucesión de imágenes y situaciones que dialogan entre sí, explorando temas como la identidad, el desarraigo, la búsqueda de sentido y la posibilidad de transformación. Más que contar una historia cerrada, el cómic propone una experiencia abierta, invitando al lector a completar los vacíos desde su propia mirada.

La obra reflexiona sobre el "scroll infinito" y cómo el consumo digital puede erosionar la creatividad, vaciar el tiempo y alejarnos de procesos más conscientes.

En este caso, Deih recurre al cómic como una herramienta para superar el bloqueo artístico, enfrentándose al folio en blanco sin juicio ni expectativas, dibujando desde la libertad absoluta como forma de recuperar el impulso creativo.

Fiel a su imaginario, construye escenarios inspirados en la ciencia ficción de los años 80, evocando una visión idealizada de la tecnología en contraste con la actualidad, y traslada al lenguaje del cómic su universo visual y conceptual, dando lugar a una obra íntima que invita al lector a completar el sentido desde su propia experiencia.

El prólogo del libro está firmado por Álvaro Pons (Barcelona, 1966), profesor titular del Departamento de Óptica de la Universitat de València (UV), labor que compatibiliza con la divulgación y crítica de la historieta.