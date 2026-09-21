Los artistas Bleda y Rosa y Teresa Marín ofrecen una visita especial a la muestra 'La Albufera' en el IVAM

Archivo - Imagen de la muestra - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Bleda y Rosa y la creadora Teresa Marín ofrecen este martes en la galería 1 del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) una visita comentada a la exposición 'La Albufera', con el objetivo de acercar al público el proceso creativo de sus trabajos expuestos en esta muestra que propone "una historia visual del humedal desde el siglo XIX hasta la actualidad".

Bleda y Rosa -María Bleda (Castellón, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970)-, ganadores del Premio Nacional de Fotografía en el año 2008, han trabajado sobre las fronteras físicas, históricas y simbólicas del humedal, "enfrentándonos a un espacio que nos es familiar y que, al mismo tiempo, constituye todo un mundo por descubrir, uno de esos territorios que de tan cotidianos, se nos puede llegar a escapar entre los dedos una historia de siglos", han indicado los artistas en un comunicado.

La propuesta de Bleda y Rosa en la muestra se articula a partir de la demarcación histórica del lago de 1761, cuando era un bien real bajo el monopolio de la Corona.

Para reflexionar sobre la evolución de sus límites geográficos y culturales, los fotógrafos han colocado pequeñas piedras inscritas con la letra "A" en el borde actual del agua, "dialogando con los antiguos mojones majestuosos para cuestionar el desplazamiento del paisaje y cómo habitamos los lugares", han explicado.

Por su parte, Teresa Marín analizará en esta visita su obra, 'Zona de fluctuación, 2025-2026', una videoinstalación que explora las tensiones y los cruces de intereses en la gestión del agua y el territorio entre las comunidades humanas y no humanas del Parque Natural.

Marín explicará cómo "esta propuesta es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación, observación y escucha activa desarrollado por la autora a lo largo de todo un año en el propio entorno ecológico".

EXPOSICIÓN 'LA ALBUFERA'

La exposición 'La Albufera' que se inauguró el pasado 8 de julio y se enmarca en el 40º aniversario de la declaración del humedal como Parque Natural (1986-2026), revisita su proyecto histórico de 1985 'L'Albufera.

'Visió tangencial', una iniciativa pionera en la que doce fotógrafos retrataron este paraje justo antes de su declaración como Parque Natural.

Cuatro décadas después, el museo reúne a seis artistas contemporáneos -Bleda y Rosa, Paula García-Masedo, Lucía Loren, Teresa Marín, Jorge Ribalta y Jorge Yeregui- para recorrer de nuevo ese mismo territorio.

A través de lenguajes como la fotografía, la videoinstalación, la escultura y la instalación, la muestra conecta el pasado y el presente para reflexionar sobre la evolución de este entorno natural desde una perspectiva actual.