Artistas falleros denuncian que Diputación censura una muestra en el MuVIM sobre la dana por un ninot de Mazón

Imagen del ninot sobre la dana con la figura del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón que ha generado la polémica entre el Gremio de Artistas Falleros y la Diputación de Valencia a raíz de una exposición. - TALLER DE XIMO ESTEVE

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gremio de Artistas Falleros de Valencia ha denunciado que la Diputación provincial ha rechazado que se celebre una exposición de ninots sobre la dana en el MuVIM al haber una figura en la que se representa al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón junto a un hombre que descansa durante las labores de retirada del barro. El colectivo, que lamenta la "gravedad" de que se "persiga la libertad de expresión", ha asegurado que la corporación les trasladó la negativa a exhibir la muestra un día antes de su inauguración, por lo que, finalmente, se ha abierto en el Museo del Artista Fallero.

El ninot representa a un hombre "cansado de quitar barro con una pala mientras descansa sobre el capó de un coche roto" por las inundaciones y muestra tras él a un Mazón "que no sabe dónde ir", ha explicado a Europa Press el autor de esta escena, Ximo Esteve, que ha resaltado que no ha "insultado" a nadie y que buscaba reflejar que el expresidente "no estaba donde tocaba" el 29 de octubre de 2024 y que "los políticos llegaron tarde".

El gremio ha explicado, en un comunicado, que la Diputación, que "decidió dejar de plantar fallas en diversas localidades de la provincia" y reducir la subvención destinada a estos profesionales, planteó "sustituir esta actividad por una exposición de ninots" para la que "escogió como temática la dana".

La directiva del colectivo de artistas "recalcó en varias ocasiones que esta temática podría dar pie a todo tipo de expresiones artísticas" y ha apuntado que la corporación provincial continuó adelante con la petición, según su versión.

La muestra comenzó a montarse en el MuVIM, tras haberse descartado la Beneficencia, y allí "comenzaron a trasladarse las peanas que debían acoger los 50 ninots, 25 infantiles y 25 grandes" de la exhibición.

No obstante, ha destacado que "seis días antes de la inauguración", la Diputación pidió "por primera vez" a la directiva "que retirara la figura que ha despertado la polémica", algo a lo que el gremio se opuso alegando que "cumplía con todo lo pactado y defendiendo siempre la libertad de expresión de los artistas y el arte fallero".

Sin embargo, aseguran que la corporación provincial "continuó insistiendo en que debía ser el gremio quien retirara la figura". El colectivo de artistas volvió a negarse y y detalla que la siguiente noticia" que tuvo de la Diputación "fue que la exposición no se podía realizar en el MuVIM, a 24 horas de su inauguración".

Ante la situación, el gremio "buscó soluciones" y finalmente decidió montar la muestra en el Museo del Artista Fallero, donde se inauguró el 31 de diciembre.

"Todos los ninots cumplen con los objetivos marcados en la memoria: rendir homenaje a los voluntarios, instituciones y ciudadanos que colaboraron en la recuperación de las zonas afectadas" por la dana, así como "dar visibilidad al impacto" del temporal y a "la importancia de la solidaridad en los momentos de la emergencia, promover el arte fallero como vehículo de memoria, reflexión y unión social, y servir de espaldarazo a todos los talleres afectados", ha expuesto el gremio.

DIPUTACIÓN NIEGA CENSURA

Desde el equipo de gobierno de la Diputación han afirmado que "no existe ninguna solicitud formal" por parte del gremio "para que el MuVIM acogiera esta exposición", que "lo único que se presentó fue una memoria inicial" y que "en esa documentación no figuraba en ningún caso el ninot" de la polémica.

Igualmente, han dicho que "el funcionamiento del MuVIM, como el de cualquier museo público, es muy claro y muy conocido" y han detallado que "para que una exposición pueda celebrarse es imprescindible una memoria técnica completa, planos, proyecto expositivo, el pago de las tasas correspondientes y la autorización expresa del área de Cultura, siempre valorando que la propuesta sea de interés general para la ciudadanía".

A su vez, han dicho que "nada de eso se ha producido en este caso" y que "hablar de censura es faltar a la verdad" y han manifestado que "la independencia y la objetividad" del MuVIM "se demuestran con hechos, no con titulares interesados".

Desde la institución provincial han rechazado que "una exposición pensada como una iniciativa solidaria, concebida para apoyar económicamente" a este gremio "se utilice como herramienta política". "Eso no ayuda a la cultura, a los artistas y a nadie. Defender la cultura también es cumplir las normas, cuidar los espacios públicos y no instrumentalizar proyectos que nacen con un fin solidario", han dicho.

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Sin embargo, desde el Gremio advierten que no consentirán "que se nos tache de mentirosos, se empañe nuestra labor apolítica, ni se nos use como herramienta por parte de ningún partido político". "Nuestro cometido y objetivos son única y exclusivamente profesionales y jamás permitiremos un atisbo de censura. La base de nuestra profesión y la fiesta que sustentamos con nuestro trabajo artesano y único es la libertad de expresión y la interpretación caricaturesca de la sociedad, el mundo y el contexto histórico y social en que vivimos", mantienen.

Además, han indicado que esta entidad "ha tratado durante los últimos días de mantener una actitud elegante y conciliadora", así como "evitar airear el desencuentro que se ha producido con la corporación provincial, motivado por su inadecuado proceder, para no generar un conflicto mayor".

"Da igual que fuera un ninot o los 50, obra de uno o de otro artista. La gravedad de la situación es que en pleno siglo XXI se persiga la libertad de expresión de las fallas, se trate de empañar la seriedad de nuestro oficio y la inquietud profesional de este gremio. Y que una administración pública ose mentir deliberadamente, generando un gran menoscabo a las relaciones con la fiesta y tratando de salvaguardar su imagen a costa de intentar manchar la del gremio. Nos callamos por elegancia, buscamos soluciones por respeto a los artistas y sacamos adelante la exposición porque lo merece. Seguimos trabajando en nuestros talleres, que es nuestro trabajo. No hacer política ni dejar que la hagan con nosotros", han remarcado desde el colectivo de artistas.

"PRECEDENTE PELIGROSO"

Por su parte, Compromís ha criticado en un comunicado lo que considera "un nuevo caso de censura política" y "un precedente peligroso que no podemos normalizar". Su portavoz en la Diputación, Dolors Gimeno, ha considerado que "se trata de una muestra más de la complicidad" del presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó (PP), "con el papel de Mazón durante la dana, una lealtad que se mantiene incluso después de que los valencianos forzaran su dimisión como presidente de la Generalitat".

"La sátira política y social es la esencia del ninot y de la fiesta de las Fallas. Censurarla es no entender ni respetar nuestra cultura y es ya demasiado habitual con los gobiernos del Partido Popular", ha añadido el concejal de Compromís Pere Fuset en València.