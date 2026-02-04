Artistas intervienen espacios de la UV para ensalzar sus valores de "solidaridad, ecologismo e igualdad"

Archivo - La Universitat de València presenta la iniciativa 'Els valors de la UV: art i patrimoni als campus' - ALBERTO GRADOLÍ VIVAS/UV - Archivo

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Artistas contemporáneos "de primer nivel" han intervenido en diferentes espacios de la Universitat de València con murales que toman como eje vertebrador los valores de la institución: solidaridad, ecologismo, diversidad, igualdad y justicia.

Con esta acción, llamada 'Els valors de la UV: art i patrimoni als campus', la institución "refuerza su compromiso con la función cultural y acerca todavía más la cultura a los campus".

El acto de presentación ha contado con las intervenciones de la rectora, Maria Vicenta Mestre, y de la vicerrectora de Cultura y Sociedad, Ester Alba, junto con artistas, miembros de la comunidad universitaria y del sector cultural.

Durante su discurso, la rectora ha manifestado su satisfacción y agradecimiento al equipo de Cultura al ver materializado con este proyecto su deseo de llevar la cultura a la vida estudiantil, a través del programa Cultura en los Campus. Asimismo, ha subrayado la simbiosis conseguida entre artistas, "que han conseguido leer el espíritu de la universidad y trasladarlo a los campus: los espacios donde vivimos y se interpela a través del arte, en colaboración con grupos de investigación universitarios".

Por su parte, la vicerrectora Ester Alba ha puesto en valor que este proyecto ha sido posible gracias al trabajo del equipo de Cultura, especialmente del área de exposiciones y patrimonio. "La universidad se convierte, también a través de esta iniciativa, en un agente activo de la cultura, con una experiencia que acerca la cultura a los campus, democratiza la cultura y aproxima el arte contemporáneo a la vida universitaria". Además de poner en valor el programa 'Cultura als Campus', también se ha referido al informe del Observatorio de la Cultura 2025 de la Fundación Contemporánea.

En dicho informe, basado en la opinión de más de 400 expertos, La Nau de la UV ha escalado del puesto 14 al 7 y se encuentra así entre las 23 actividades y centros culturales más valorados de la Comunitat Valenciana. Alba ha señalado la excepcionalidad, en el contexto estatal, de una universidad se sitúe en la vanguardia del ranking, compitiendo en relevancia un lugar con instituciones de la talla del Museo del Prado, el Reina Sofía o el IVAM. Este posicionamiento ha consolidado a la UV como un agente activo y esencial en la vida cultural.

Iniciado en 2024, con motivo del 525 aniversario de la fundación de la Universitat de València, el programa 'Els valors de la UV: art i patrimoni als campus' se abre a la diversidad de lenguajes artísticos y atiende también a la conservación del patrimonio arquitectónico, incorporando progresivamente intervenciones en espacios frecuentados por la comunidad universitaria. La primera etapa incluye dieciséis obras de artistas como Moisés Mahiques, Chema López, Calo Carratalá, Cachetejack, Isabel Gálvez, Ernesto Casero, Álex Gambín, Merche Pereira, Ana Císcar Cebrià, Ana Peñas, Juan Olivares y Julieta XLF.

A finales de 2025, el programa se amplió con la incorporación de obras cedidas por el IVAM en calidad de comodato. Esta fase añadió once piezas de Alberto Corazón, Miquel Navarro, Juan Asensio, Juan Carlos Nadal, Sanleón y Andreu Alfaro, restaurando y completando así la colección universitaria, integrada con obras adquiridas previamente por la Universitat a través del Vicerrectorat de Cultura i Societat y otros programas de apoyo a la creación artística. El proyecto tiene vocación de continuidad y busca integrar el arte contemporáneo en el patrimonio universitario, ofreciendo itinerarios culturales accesibles para estudiantes y ciudadanía, garantizando, a su vez, su conservación preventiva y difusión.

RECORRIDO ARTÍSTICO

El recorrido artístico se distribuye estratégicamente por toda la red universitaria. En el Campus de Burjassot-Paterna destacan intervenciones en ocho diferentes facultades y espacios. Aquí se encuentra Connecting People, mural de las artistas Cachetejack que conecta visualmente a mujeres históricas de la ciencia, Dorothy Vaughan y Margaret Hamilton, con estudiantes de la UV. En este centro también se han instalado tres pinturas de gran formato de Sanleón, presentes en la colección del IVAM.

Junto a la Facultat de Farmàcia se ha instalado el reloj solar de Joan Olivares. Esta obra, que combina arte y ciencia en una escultura, permite leer la hora con luz solar e incluso lunar. La pieza también funciona como maqueta astronómica para observar estaciones, solsticios y equinoccios.

En este campus también se ha producido un mural homenaje al destacado astrónomo valenciano, catedrático en la UV, Jerónimo Muñoz (ca. 1520-1591). Esta obra, de gran formato diseñado por la ilustradora Isabel Gálvez y pintada por Martín Forés en la fachada del edificio de investigación que lleva su nombre, se inspira en las observaciones de la supernova que Muñoz realizó en 1572.

El itinerario prosigue en la Plaça Central, con una obra de Calo Carratalá, que rinde homenaje al médico y naturalista valenciano Eduardo Boscá Casanoves (1843-1924); la obra de Marina Iglesias en la Facultat de Biològiques, que transforma las ilustraciones históricas del Códice Pomar; la intervención mural del artista Ernesto Casero, que evoca, mediante siluetas y nombres botánicos las especies vegetales ya extintas, y la obra de Merche Pereira, en el Parc Científic de la UV, que combina arte y astronomía para medir el recorrido anual del Sol y visualizar solsticios, equinoccios, constelaciones y signos del zodíaco. También se incluye el mural de Paula Bonet en el Institut Cavanilles, como homenaje a científicas anónimas.

En el Campus de Blasco Ibáñez, el arte dialoga con la historia y la salud. Destacan intervenciones como la propuesta mural Grup i camí, de Moisés Mahiques, que se despliega en el Espai Vives de este campus. En este lugar también se encuentran las obras de Nico Munuera, Paco de la Torre, Yturralde y Miquel Navarro.

Otros murales de este campus son Altruisme (Jesús Martín-Lorente) en el Jardí, trabajos de Julieta XLF en los muros de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació y la Facultat de Geografia i Història, dedicados a la población refugiada de Palestina, y la intervención de Ana Císcar que reflexiona sobre memoria colectiva y poder de las imágenes.

La memoria histórica también está presente en el Pavelló Poliesportiu con la obra de Álex Gambín dedicada al médico, deportista y profesor de la UV, Manuel Usano, exiliado tras la Guerra Civil, en la Facultat d'Infermeria i Podologia, donde se expone la obra de Chema López, homenaje al Rector Joan Peset Aleixandre, fusilado por la dictadura franquista en 1941 y Bildersturm Fernando Rodríguez-Fornos, en la Facultat de Medicina i Odontologia, una obra en la que María Amparo Gomar Vidal cuestiona la permanencia de monumentos dedicados al franquismo, que patologizaba la ideología de izquierdas.

El programa se completa con obras de Michavila (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i Biblioteca Joan Reglà), Javier Clavo (Filosofia i Ciències de l'Educació), Juan Asensio, Juan Carlos Nadal y Colectivo Amapolay (Aulario III), Javier Clavo (Facultat de Psicologia i Logopèdia), Miquel Navarro (Medicina i Odontologia) y Alberto Corazón (Rectorat).

En el Campus dels Tarongers, la monumentalidad y el compromiso social se reflejan en la Facultat de Magisteri con Les afinidades electivas de Andreu Alfaro y Estimem la nostra llengua de Xavier Mariscal, y en la Facultat de Ciències Socials con las obras de Ana Peñas y Elías Taño, Darrere del paisatge. El jardí exterior acoge las esculturas Adam i Eva de Alfaro, y la ruta concluye en la Facultat de Dret con Paco Roca y Martín Forés.