Artistas "reconocidos" participarán en la tercera edición de DibujALC - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha presentado este miércoles las terceras jornadas sobre ilustración y cómic que se desarrollarán en Alicante el 21 y 23 de mayo, en colaboración con Casa Mediterráneo. En esta nueva edición participarán "reconocidos artistas" y habrá "demostraciones prácticas".

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha ofrecido junto al director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y la directora del IAC, Cristina Martínez, los detalles de esta nueva cita que inaugurará el primer día la ilustradora Paula Alenda en la Casa Bardin a las 19.00 horas, detalla la Diputación de Alicante en un comunicado.

"Para la Diputación supone un orgullo apoyar, por tercer año consecutivo, una iniciativa que apuesta por la ilustración y el cómic, disciplinas en las que la provincia goza de excelencia, y por dar visibilidad a los profesionales", ha manifestado Navarro.

Los encuentros se llevarán a cabo el sábado 23 de mayo, con los ilustradores Arly Jones, Ana María Muñoz, Fran Ferriz y Gema Over. "Este año volvemos a reunir a cuatro grandes artistas, de disciplinas diferentes y, de nuevo, dos hombres y dos mujeres porque hay mucho y bueno donde elegir para cada edición", ha puntualizado el diputado.

Las actividades, con previa inscripción, se realizarán en Casa Mediterráneo, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, distribuidas de 10.00 a 12.00, de 12.30 a 14.30, de 15.30 a 17.30 y de 18.00 a 20.00, y dos de 12.30 a 14.30 y de 18.30 a 20.00 horas.

Cada ilustrador impartirá dos clases magistrales en mesas habilitadas para ello, con el material necesario, y "en contacto directo con el público inscrito". Además, como ha explicado la directora del IAC, "no se trata de conferencias ni de talleres".

"La filosofía de estas jornadas es convertirse en un intercambio de experiencias, con unos encuentros en los que los artistas hablan de su trayectoria y de cómo trabajan ante el público que participa también con preguntas o mostrando sus propios trabajos", ha dicho Martínez.

La propuesta del IAC cumple su tercer año y son ya 13 los ilustradores que han participado, desde Miguel Calatayud, tres veces Premio Nacional de Ilustración, hasta Pablo Auladell y Javier Sáez Castán, también galardonados con ese reconocimiento, pasando por Paco Sáez, ganador de un Goya; Ana Oncina, que recibió el segundo premio en los Manga Awards, o Amelia Navarro, ganadora de un premio en Ficómic.

ARLY JONES

Ilustrador, diseñador y 'concept artist' especializado en desarrollo visual, Jones ha trabajado en cine de animación creando escenarios junto a Daniel Torres y Miguel Calatayud, entre otros.

También ha participado en la preproducción de 'Chico y Rita', nominada a los Óscar y dirigida por Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando. En 1999, junto al cineasta Sami Natsheh, fundó el estudio Cabeza Voladora, con el que se ha embarcado en proyectos de animación como el corto 'Colores', nominado a los Goya 2021, o el vÍdeo musical 'Up in the Sky', con 13 premios internacionales.

ANA MARÍA MUÑOZ

Por su parte, Muñoz (Alicante, 1997) es una docente y artista plástica con una "sólida" formación académica, licenciada con matrícula de honor por la Universitat Politècnica de València (UPV) con su 'Proyecto de cómic: Mel y Greg' y especializada en Narrativa Secuencial y Dibujo, destaca la Diputación.

Esta artista ganó, el año pasado, el primer premio del concurso de cómic Universo Goya, de la Fundación Ibercaja, por su trabajo denominado 'La vida imita al arte'.

FRAN FERRIZ

De otro lado, Ferriz (Villena, 1979) ha ilustrado varias sagas de 'best sellers' de Juan Gómez-Jurado como 'Alex Colt', 'Reina Roja' o 'Rexcatadores'. Ha trabajado para editoriales como Planeta, Penguin Random House, Destino, Minotauro o Uzanza editorial y, en el mundo del juguete, como diseñador y 'product manager' para Famosa, Magic Box o World Brands.

Además, ha publicado 'Ilustraciones pandémicas' y en 2021 su primera novela, 'Cosas terribles'. En octubre de 2022, publicó la segunda parte y también su primer libro de cuentos para niños, 'Cuentos quitamiedos'.

GEMA OVER

Finalmente, la Diputación ha indicado que Over (Alicante, 1992) es ilustradora, diseñadora y creadora de contenido. Ha colaborado con diversas entidades culturales y ha publicado el cómic 'Mi vida con Titi. Un perro potencialmente cariñoso'. También ha participado en distintos proyectos editoriales vinculados al cómic y la ilustración.

Over ha realizado las ilustraciones para la actualización del Museo del Castillo de Castalla en 2020 y para la publicación digital de 'Volver a mí', escrita por Marisol Correa. Forma parte del equipo del pódcast dedicado al cómic 'Es la hora de las tortas'.