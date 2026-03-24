El Arzobispado descarta "un decretazo" para cambiar los estatutos de la cofradía de Sagunto que veta a mujeres

Archivo - El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent. - VICTOR GUTIERREZ - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, no va a promulgar un "decretazo" para la modificación de los estatutos de la Cofradía de la Sangre de Sagunto, que ha vuelto a votar mayoritariamente en contra de que las mujeres puedan participar en las procesiones en igualdad de condiciones que los hombres.

Así lo han explicado fuentes del Arzobispado de Valencia, que señalan que la posible modificación de dichos estatutos debe surgir por decisión de los miembros de la asociación, y la autoridad eclesiástica "cree en la conveniencia pastoral de acompañar esta situación buscando caminos de diálogo y comunión".

Las mismas fuentes señalan que las cofradías son asociaciones de fieles que se rigen por sus propios estatutos, aprobados conforme al derecho canónico, "y no debería ejercerse la disciplina eclesiásiastica, al igual que ha ocurrido en otras diócesis, en las que se han producido procesos de maduración, sin situaciones de presión, siempre desde el diálogo". También el Arzobispado de Valencia cree "conveniente acompañar pastoralmente, promoviendo el encuentro".

Por último, estas fuentes añaden que el Arzobispado pide que estas fechas de celebración de la Semana Santa "puedan vivirse en la fe desde la unidad y en comunión".