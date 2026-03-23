Arzobispado de Valencia incorporará coordinadores de menores en parroquias para detectar y prevenir casos de abusos

Archivo - Un sacerdote ofrece la comunión durante una misa, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Protección del Menor del Arzobispado de Valencia ha anunciado la incorporación de coordinadores de menores en las parroquias para ayudar a los párrocos en la detección y prevención de posibles casos de abusos y en la atención a las familias. Este organismo será "una ayuda grande porque, aunque el responsable último es el párroco, le va a poder ayudar en toda la recabación de documentación que se está pidiendo".

De hecho, la aspiración de la Oficina es llegar a tener un protocolo en cada parroquia y un plan de comunicación "cuando ocurre algo en el ámbito de una actividad pastoral de una concreta, para saber cómo actuar, cómo atender bien a las familias, cómo estar al lado tanto de las familias de los menores que han sufrido, porque, también hay que ayudar al menor que abusa de otro menor, y ver cuál fue el origen y reconstruir la conducta".

Además, la Oficina considera "interesante" desarrollar mapas de riesgos para que cada actividad "tenga todo preparado para que no pase nada y ojalá con toda esta parte preventiva y formativa podamos disminuir todos los abusos posibles". En este sentido, la Oficina de Protección del Menor de la archidiócesis de Valencia ofrece formación continúa especializada a sacerdotes y también a agentes de pastoral y educadores que desarrollan su labor con menores, según recoge la Archidiócesis en un comunicado.

La directora de este foro, Paula Galdón, ha asegurado que el objetivo y la prioridad del mismo y de la Iglesia es proteger "lo máximo posible" a los menores y evitar "cualquier posible caso de abuso". Por ello, ha defendido que la legislación canónica de la Iglesia "es más restrictiva que el ordenamiento jurídico español, civil o penal en lo que se refiere a los delitos de contenido sexual".

Por ejemplo, según ha expuesto, "para el Derecho Canónico una relación de contenido sexual entre un adulto y un menor va a ser delito siempre aunque hubiera consentimiento y, sin embargo, en el derecho penal español si hay consentimiento y una serie más de requisitos probablemente no sería delito".

Lo mismo ocurre con el intercambio de imágenes o vídeos de contenido sexual que, "para el Derecho Penal de la Iglesia, va a ser delito incluso aunque sean conversaciones, no solo vídeos y fotografías, si hay una relación entre un adulto y un menor también con ese vínculo pastoral y, en cambio, en el ordenamiento español las conversaciones de contenido sexual no constituyen delito, si no es un vídeo de contenido más explícito entre un adulto y un menor".

REFORMA EN EL DERECHO DE LA IGLESIA

Según ha apuntado, en 2021 hubo una reforma en el Derecho de la Iglesia, en el ordenamiento canónico, que dispuso que no sólo los sacerdotes fueran susceptibles de ser juzgados por los Tribunales en la Iglesia, sino también los laicos que desempeñamos una función pastoral en la Iglesia.

Al respecto, ha confirmado que a la Oficina llegan "últimamente más casos de posibles abusos cometidos por laicos, justo porque a partir del 2021 tienen también esta responsabilidad dentro de la Iglesia y también es cierto que están llegando últimamente temas de abusos entre menores, de menor a menor".

A su juicio, esto "viene motivado porque hay un aumento tanto en el uso de los dispositivos móviles como en el acceso a la pornografía de los menores que puede favorecer que realicen o desarrollen o repliquen conductas que quizá han visto en vídeos de contenido pornográfico".

Con esta reforma del derecho penal en la Iglesia, ha valorado, se pretende "proteger mucho más a los menores y a los que se equiparan legalmente, que son adultos vulnerables, que también tienen la misma condición como menor en ese sentido".

ABUSOS "CADA VEZ MÁS FRECUENTES"

A todo ello se suma, según Galdón, "una falta de una educación afectivo-sexual en los menores que quizá no han tenido la oportunidad de recibir en sus familias o en los colegios, de acuerdo con los padres, obviamente, y que esto hace que de alguna forma estas conductas sean más frecuentes, por desgracia".

La directora de la Oficina de Protección del Menor ha señalado que ahora son "frecuentes" las conductas de contenido sexual entre menores "porque tienen acceso a la pornografía, quizás porque vienen de realidades sociales donde no han tenido una buena educación afectiva sexual en la familia, y no han aprendido la belleza de la sexualidad, desde la antropología cristiana y desde dentro del plan de Dios". "Estos tipos de abuso pueden ser de mayor o menor gravedad también dependiendo de la edad, pero por desgracia empiezan a ser cada vez más frecuentes", ha alertado.

Generalmente, ha concretado que se producen "en ámbitos donde pasan el tiempo libre, en ocasiones ocurre durante un campamento de verano o en actividades que incluyen pernoctación". Por ello, ha valorado que desde la Oficina "estamos colaborando y ayudando a todas las parroquias, instituciones eclesiales, movimientos de jóvenes a que tengan sus protocolos, para que todo esto se pueda prevenir, y hay también un código de buenas prácticas que es importante porque ayuda a prevenir estas posibles conductas".

ENTORNOS SEGUROS EN ACTIVIDADES PASTORALES

En este contexto, más de 2.500 agentes de pastoral y educadores han participado en jornadas de formación y el próximo 25 de abril continuará el programa con una nueva sesión. Estas iniciativas se enmarcan en la obligatoriedad establecida por el Arzobispado para garantizar entornos seguros en todas las actividades pastorales con menores, conforme a lo dispuesto por la normativa eclesial y las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española y la Santa Sede.

De hecho, desde la Archidiócesis de Valencia "desde hace un tiempo" se pide como requisito a todas aquellas personas que trabajan con menores que tengan una formación acreditada y certificada por la Oficina de Protección del Menor.