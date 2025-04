El arzobispo de Valencia viaja a Roma para asistir este sábado a la misa exequial del Papa Francisco

Archivo - El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, en una imagen de archivo - ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha viajado a Roma (Italia) para asistir a la misa exequial y sepelio del Papa Francisco, que tendrá lugar este sábado en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Igualmente, este viernes ha visitado la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro para dar el último adiós al Pontífice, según ha informado la Archidiócesis de Valencia en un comunicado.

Benavent ha puesto en valor "los gestos que han marcado su pontificado": "El Domingo de Pascua vimos al Papa Francisco impartir la bendición 'urbi et orbi' y celebrar la resurrección del Señor con el pueblo de Dios en la plaza de San Pedro".

"El Jueves Santo visitó un centro penitenciario de Roma para estar con los presos. No pudo celebrar la Eucaristía ni lavarles los pies, pero su cercanía era un signo del amor de Cristo. Los dos últimos gestos de su pontificado son como una síntesis de lo que ha querido que sea la Iglesia", ha destacado.

A su juicio, el Papa Francisco "ha querido insistir en un matiz que ha caracterizado su actuación durante los 12 años de su pontificado": "el amor cristiano ha de llegar a todas las personas que viven en situaciones existenciales dramáticas porque el amor de Dios ha adquirido una forma humana en Cristo. Su corazón enseña que, si ese amor no se encarna en la humanidad sufriente, no es auténticamente cristiano".

Benavent ha remarcado que es "significativo" que "el último gesto de su pontificado ha sido impartir la bendición pascual". "Recuerdo, porque yo estaba presente, el rezo del primer 'ángelus' desde la ventana del palacio apostólico. Tuvo una meditación sobre la misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana", ha señalado.

"Una convicción fundamental ha inspirado sus gestos y sus palabras durante su pontificado: la Iglesia no puede condenar a nadie porque si alguien se siente rechazado por ella, se le dificulta el acceso a Jesucristo. No puede ser percibida como una institución que se limita a decir 'no' a todo, no como instrumento de salvación, sino como un tribunal que condena", ha manifestado.

Para Benavent, "misericordia y amor encarnado son las dos claves que permiten entender la misión del Papa Francisco". "Como la vida de todos los pastores que han vivido su misión con fidelidad y entrega, la vida del Papa Francisco ha sido un paso de la gracia de Dios por el mundo, como vemos en los numerosísimos testimonios de cristianos sencillos", ha resaltado.

"Agradezcamos al Señor su ministerio y oremos por él para que le conceda el premio reservado a sus servidores fieles y solícitos", ha concluido.