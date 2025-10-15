Asaja celebra las lluvias "beneficiosas" de la dana Alice en cultivos de secano en Alicante

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Alicante ha valorado que las lluvias de la dana Alice en la provincia han sido, "en términos generales, muy beneficiosas" para los cultivos de secano, "especialmente tras varios meses de sequía extrema", y que han aportado "un atisbo de esperanza a los agricultores".

Las precipitaciones, que han dejado entre 20 y 150 litros por metro cuadrado en diferentes comarcas de la provincia, han permitido "recargar el terreno y mejorar las perspectivas de la próxima campaña agrícola", según ha destacado la entidad agraria en un comunicado.

"Han sido unas precipitaciones maravillosas para la provincia de Alicante y, además, no ha habido episodios reseñables de siniestros por estas lluvias", ha señalado el secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa.

La asociación ha detallado que "el agua ha tenido un impacto especialmente positivo" en zonas como Ibi, Alcoi, Teulada y Relleu, "donde almendros, cereales, cereza, uva moscatel y olivar han aplacado en cierta medida la extrema sequedad que vienen padeciendo", aunque "aún siguen siendo insuficientes para que dichos cultivos recuperen su productividad tras atravesar años de sequía extrema, como el 2024". Asimismo, la humedad ha favorecido la preparación del terreno para próximas siembras.

Las plantas de uva moscatel reciben "mejor que nunca" estas lluvias "tras haber salvado" la mitad de una cosecha que 'a priori' parecía que no iba a prosperar. "El 2024 fue en blanco, la sequía casi arrasa definitivamente con el cultivo y ahora necesitamos que llueva bien para terminar de recuperarnos", ha apostillado Juan José Buigues, agricultor de esta variedad en Teulada.

En el caso de la cereza, tras varias campañas escasas, los agricultores esperan que esto suponga "un empujón para revitalizar los árboles, pues ha llovido de forma abundante" en las zonas de las montañas de Alicante, "donde se desarrolla este cultivo", con registros de "hasta 125 litros por metro cuadrado" en la Vall de Gallinera.

"ALGUNOS CONTRATIEMPOS MENORES"

Pese al "balance general positivo", Asaja Alicante ha señalado "algunos contratiempos menores provocados por las lluvias". En ciertas zonas de Ibi, "la recolección de la almendra se ha visto retrasada por la humedad del suelo", ha apuntado Sola, quien ha reconocido que ha tenido que "aplazar una semana y media la recolección, aunque destaca que la lluvia ha sido pausada y no ha causado daños importantes".

Asimismo, por la zona de Relleu se han registrado "dificultades en el acceso a los campos" por la rotura de caminos. El responsable de la sectorial de olivar y aceite de oliva de Asaja Alicante, Hugo Quintanilla, ha aseverado que "el agua bajaba con mucha fuerza" y que por este motivo se ha trabajado durante días "para hacer las reparaciones pertinentes y así poder acceder al olivar y comenzar la recolección".

La entidad agraria celebra que la dana Alice "no haya causado daños de consideración y haya supuesto un alivio para el secano alicantino", pero ha reclamado a las administraciones "mantener la vigilancia sobre las infraestructuras rurales y reforzar los trabajos de mantenimiento en caminos y drenajes, así como reactivar planes específicos que garanticen la continuidad de los cultivos de secano, en los que la falta de pluviometría y de seguros agrarios adaptados puedan arruinar campañas y promover el abandono".