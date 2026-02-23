Un asesor sitúa la llegada de Mazón al Palau el 29O a las 19.30 y dice que hablaron 25 minutos antes de ir al Cecopi

Archivo - El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un asesor del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que ese día, por la tarde, estuvo unos "20 o 25 minutos" despachando con el 'expresident' cuando éste llegó al Palau, "sobre las 19.30 horas", y antes de dirigirse al Cecopi, en L'Eliana.

Así se ha pronunciado este asesor en la declaración que ha prestado este lunes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada, procedimiento por el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo, asesor externo del PPCV, ha afirmado que el día de la riada estuvo en un acto con Mazón por la mañana pero no hablaron de la dana. Acordaron verse a lo largo de la tarde porque "habitualmente", cuando acababa su agenda pública, despachaban algunos asuntos.

Quedaron ese día "después de las 19 horas", ha dicho el testigo, para agregar que Mazón acudió al Palau "sobre las 19.30 horas" y hablaron durante "20 ó 25 minutos" antes de irse junto al Cecopi. En este punto, la jueza le ha indicado que los escoltas del expresidente declararon en el juzgado que cuando llegó Mazón al Palau, subió a su despacho y bajó enseguida. Dijeron que, como mucho, estuvo arriba 10 minutos. "¿A quién me tengo que creer?", le ha preguntado al asesor.