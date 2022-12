Así será la futura cubierta del IVAM: habitable, con energía solar y minicafetería con vistas

VALÈNCIA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cubierta del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se convertirá en un espacio "habitable" y con "el plus" de generar energía solar renovable y limpia para alcanzar la autoconsumo del espacio museístico".

El proyecto que se está preparando contempla, según ha podido saber Europa Press, una superficie de fotovoltaica a instalar a la cubierta de 1.633,71 m2. La generación de energía eléctrica renovable prevista es de 445.316,70 kWh/año. Con esta generación se cubriría un 20% aproximadamente del consumo eléctrico medio anual que tiene la equipación.

Esta medida de energía renovable va acompañada de una actuación para mejorar el sistema energético actual del centro con actuaciones que supondrán un ahorro de un 20% más. Esto supone que el IVAM, con la combinación de la energía solar y las actuaciones de mejora energética en los actuales sistemas que tiene, ahorrará un 40% de energía.

Está previsto que la ejecución de la intervención sobre la cubierta-terraza del IVAM pueda iniciarse durante 2024. Consistirá en la instalación de la estación fotovoltaica integrada en la terraza habitable; y la renovación de la maquinaria de climatización y la reordenación de la misma a la terraza.

Asimismo, se renovará el recubrimiento climático para añadir mayor

eficiencia energética. La reordenación generará una plataforma transitable para el público con una jardinera que beberá de las aguas pluviales. Igualmente, se prevé una minicafetería con vistas en Ciutat Vella y en el río.

El secretario autonómico de Cultura, Ximo López Camps, ha remarcado en una entrevista concedida a Europa Press, la importancia de llevar a cabo este tipo de actuaciones que mejoran la sostenibilidad medioambiental de los espacios culturales y, además contribuyen a rebajar los costes energéticos, que en la actualidad, debido al alza de precios, están siendo "espectaculares".

Además, se ha referido a otra obra pendiente en el museo, la de la Sala de la Muralla, "muy esperada porque hacía falta recuperar ese espacio". "Empezará a dar sus frutos en los próximos meses", asevera.

BOMBAS GENS

Por último, sobre la propuesta de colaboración elaborada por la Fundació per Amor a l'Art para buscar "reorientar" el centro cultural, el secretario autonómico ha insistido en que lo que hay es una petición de colaboración a la administración. "Nosotros lo vamos a estudiar y en ese punto estamos", ha dicho López, quien ha reconocido que es algo que presenta "una cierta complicación" al tratarse de "una colección privada de una entidad privada".

Desde la Conselleria, ha apuntado, "gestionamos recursos públicos que no se pueden destinar alegremente a salvar empresas o fundaciones". Pero por otra parte, precisa, "es incuestionable la calidad de la colección y se está valorando si esa calidad compensa los esfuerzos económicos que habría que hacer".

"Estamos viendo el encaje económico y, sobre todo, legal. Cuando lo tengamos más claro, iremos informado", ha garantizado el secretario, que ha subrayado que "eso no puede condicionar las otras estrategias que tenía previstas el IVAM, como la nave del Parque del Central". "No podemos poner en crisis ese proyecto porque es una cosa que aún no está decidida", ha zanjado.