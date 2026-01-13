Asociación de apartamentos y viviendas turísticas entra a formar parte del Consejo Municipal de Turismo de València

Archivo - Silvia Blasco, presidenta de APCTURCV y Fevitur - WWW.KIKETABERNER.COM - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (Apturcv) se incorpora como miembro del Consejo Municipal de Turismo de València, tras la aprobación formal en el último pleno del 2025, según ha informado la entidad en un comunicado. De esta forma, por primera vez, el sector de las viviendas de uso turístico contará con una vocalía propia en este órgano consultivo.

Para la asociación, la designación de la presidenta de Apturcv, Silvia Blasco, como representante sectorial, "supone un avance significativo en la institucionalización del diálogo entre la administración local y los actores vinculados al alojamiento turístico de corta estancia".

Hasta ahora, subraya, "las decisiones y debates estratégicos se desarrollaban sin la participación directa de un sector que representa una parte relevante de la oferta turística de la ciudad". Según sus cifras, en 2024 este sector tuvo un impacto económico en la ciudad de más de 830 millones de euros y casi 4.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.

Silvia Blasco ha destacado que esta incorporación "no es solo un reconocimiento formal, sino un paso necesario para garantizar que la ordenación del turismo en la ciudad municipales se base en datos reales que ayuden a la cohesión territorial y permita una coordinación entre todos los operadores".

Blasco ha subrayado que Apturcv acudirá a este foro "con una actitud clara de diálogo, escucha activa y contribución técnica". Apturcv agradece especialmente a la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, "su esfuerzo para favorecer una gobernanza turística más representativa y que también haya contado con Avaec para conseguir la máxima representación del sector en este órgano consultivo".

TRES EJES "PRIORITARIOS"

El nuevo marco permitirá trabajar sobre tres ejes "prioritarios": "calidad turística y cumplimiento normativo para impulsar la profesionalización, las buenas prácticas y la convivencia con las comunidades de propietarios"; datos y evidencia para la toma de decisiones y poder contribuir con "información verificada sobre ocupación, impacto económico, estancias medias y comportamiento del visitante" y "coordinación público-privada, alinear estrategias para un turismo sostenible, desestacionalizado y generador de valor para la ciudad".

Desde Apturcv señalan que la diversidad de modalidades alojativas es "una realidad indiscutible del sistema turístico actual, y que su adecuada regulación debe basarse en análisis objetivos y no en percepciones o prejuicios".

"València gana cuando escucha a todos los sectores. Nuestro compromiso es aportar soluciones, no problemas; construir puentes y evitar la polarización", ha concluido Blasco.