Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O reprocha a Feijóo que Mazón siga en su escaño y pide que le retire su apoyo

Archivo - Imagen de archivo del expresident y diputado, Carlos Mazón, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 1 de abril de 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O ha reprochado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que un año después de la dimisión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, siga ocupando su escaño como diputado en Les Corts y le ha solicitado que le retire su apoyo.

En un comunicado cuando se cumple un año de esa dimisión, días después del funeral de Estado por las víctimas, la asociación ha subrayado que esa dimisión fue "forzada por la ciudadanía" y ha afeado que "llegó tarde, demasiado tarde, después de un año y cinco días de mentiras, contradicciones y falta de asunción de responsabilidades por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024".

"Pero un año después, Mazón sigue ocupando el escaño 98 de Les Corts Valencianes, aforado y cobrando un sueldo público", ha lamentado esta asociación, que recalca que, además, el PP "lo nombró portavoz de una comisión parlamentaria que lleva años sin reunirse, con un complemento salarial de más de 600 euros mensuales".

Mientras tanto, la asociación presidida por Rosa Álvarez afirma que ellos no han olvidado lo ocurrido el 29 de octubre: "Ni las horas sin avisos a la población, ni la ausencia de información veraz, ni las explicaciones contradictorias, ni las responsabilidades que seguimos reclamando".

Por ello, se pregunta si "a esto llama el Partido Popular asumir responsabilidades" y se dirige a Feijóo porque, un año después de la dimisión de Mazón como presidente de la Generalitat, lo "sigue protegiendo y sin exigirle públicamente que entregue su acta".

"Ante la gravedad del daño que su comportamiento provocó, no basta con decir que es una decisión personal de Mazón, ya que la responsabilidad política también corresponde a quienes permiten que continúe representando a la ciudadanía bajo las siglas de su partido", ha criticado la entidad, que ha añadido que Feijóo "no puede seguir dando lecciones de gestión, transparencia y responsabilidad política mientras evita exigirlas dentro de su propio partido".

La Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O cree que es necesario "hacer memoria y recordar otras tragedias que dejaron cientos de víctimas y familias reclamando explicaciones y responsabilidades políticas". "En algunas, las familias tuvieron que luchar durante años para conseguir investigaciones y respuestas", ha señalado, mientras que ha añadido que "hoy vemos a Feijoo exigir responsabilidades a otros las responsabilidades que su partido no asumió después de la dana del 2024. Las que continua sin asumir".

AUTORIDAD MORAL

"¿Con qué autoridad moral?", se ha preguntado la entidad, que ha subrayado que no pueden ni quieren "comparar las tragedias ni el dolor de unas familias con el de otras" sino que están "denunciando una forma de entender la responsabilidad política que consideramos profundamente injusta para las víctimas, porque las responsabilidades no pueden depender del partido que esté gobernando y el dolor de las familias merece el mismo respeto, gobierne quien gobierne".

"Las familias de las 234 víctimas mortales de la dana llevamos dos años reclamando verdad y justicia. No aceptamos que la dimisión de Mazón como presidente sirva para pasar página mientras sigue conservando su escaño y su condición de aforado. Y no aceptamos que el Partido Popular pretenda dar por cerrada una responsabilidad política que las familias seguimos exigiendo", ha advertido la asociación.

En esta línea, traslada a Feijóo "claramente" que la responsabilidad "no se demuestra con discursos ni exigiendo dimisiones a los demás. Se demuestra empezando por su propia casa. Exija a Carlos Mazón que entregue su acta de diputado".

"Retírele su respaldo político y deje de tratar su permanencia en las instituciones como si nada hubiera sucedido. Mazón pudo dimitir de la Presidencia. Nosotros no podemos dimitir de nuestro dolor. Y mientras no se depuren todas las responsabilidades, seguiremos exigiéndolas", concluye, para reiterar que, un año después: "Ni olvido ni impunidad. Verdad, justicia, memoria y prevención".