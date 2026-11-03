Associació Víctimes de la dana afirma que "queda mucho por esclarecer y reparar" un año después de la dimisión de Mazón

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado, Carlos Mazón, en su escaño en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 considera que el "paso al lado" del expresident de la Generalitat y diputado, Carlos Mazón, "no puede dar por cerradas las responsabilidades políticas ni desviar la atención de la investigación judicial, la reconstrucción pendiente y la necesidad de preparar el territorio ante el riesgo climático". Al respecto, considera que la dimisión, de la que este martes se cumple un año, fue un "éxito de la movilización" pero "todavía queda mucho por esclarecer y reparar".

Para la entidad que preside Mariló Gradolí, el anuncio de dimisión de Mazón fue un "hito que llegó después de meses de movilización de las víctimas, las familias y una parte muy importante de la sociedad valenciana, que no dejó de reclamar su dimisión y de exigir responsabilidades por la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024".

Desde la Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 han apuntado en un comunicado que esa dimisión fue, por tanto, "una consecuencia de la presión sostenida de las víctimas y de la sociedad civil organizada" y "no una concesión ni una decisión que se produjera de manera espontánea".

"Fue el resultado de una exigencia colectiva que mantuvimos cuando muchos nos pedían que dejáramos de reclamarla. Un año después, reivindicamos aquella movilización, pero tenemos claro que la dimisión no equivale a la asunción de responsabilidades", señala la entidad, para la que Carlos Mazón "dejó la Presidencia de la Generalitat, pero sigue pendiente el esclarecimiento completo de los hechos y de las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de la emergencia".

"NINGÚN PRIVILEGIO PROCESAL"

En esta línea, recuerda que la asociación continúa personada en la causa judicial que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y mantiene la reclamación de que "no haya ningún privilegio procesal que impida investigar los hechos y conocer toda la verdad".

"La dimisión política no puede sustituir a la investigación judicial ni cerrar el derecho de las víctimas y de la sociedad a saber qué ocurrió. Tampoco podemos dar por resuelta la cuestión de las responsabilidades políticas", indica la entidad, que hace hincapié en que la marcha de Mazón "no ha supuesto una ruptura con el modelo de gestión ni una revisión profunda de las decisiones y las estructuras que intervinieron en aquella emergencia".

Por ello, sostiene que el cambio de presidente "no puede servir para pasar página sin explicaciones ni para diluir las responsabilidades de las personas e instituciones que tenían obligaciones durante la dana".

Al respecto, apunta "expresamente" a la "responsabilidad" del presidente de la Generalitat y dirigente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de quien sostiene que "no puede desvincularse de la decisión de su partido de mantener a Carlos Mazón como diputado en Les Corts Valencianes, con los privilegios y la retribución que conlleva el cargo, a pesar de que fue el presidente de la Generalitat durante la dana y de que continúa sin dar las explicaciones que reclamamos".

A su juicio, "Pérez Llorca es también responsable político de esta situación porque, lejos de exigir que Mazón asuma las consecuencias políticas de su gestión, ha sido cómplice de su mantenimiento en la vida institucional". Para la asociación, "no basta con haber dejado la Presidencia: hay que responder ante las víctimas y ante la sociedad valenciana".

En esta línea, la entidad mantiene que el PP "no puede presentar la dimisión de Mazón como una etapa cerrada mientras lo mantiene protegido en las instituciones".

RECONSTRUCCIÓN

En materia de reconstrucción, Associació Víctimes de la dana asegura que, un año después de la dimisión, siguen reclamando que los anuncios y los planes "se traduzcan en resultados concretos en los municipios afectados". "La recuperación no puede medirse únicamente en inversiones anunciadas u obras iniciadas. Hay que atender las necesidades reales de las familias, recuperar los servicios esenciales y los equipamientos públicos, y abordar también las consecuencias emocionales y comunitarias de una tragedia que transformó la vida de nuestros pueblos", ha reclamado.

Pero, en especial, la entidad sostiene que siguen "sin ver el cambio de paradigma que exigimos en materia de prevención y adaptación al riesgo climático". "La dana evidenció la vulnerabilidad del territorio y la necesidad de revisar el urbanismo, las infraestructuras, los sistemas de emergencias y la planificación territorial. No podemos reconstruir sin aprender de lo ocurrido. La seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier interés económico y la sociedad civil debe participar en las decisiones que afectan al futuro de los municipios", ha pedido.

En este sentido, recalca que, un año después, la exigencia "sigue siendo la misma: verdad, justicia y reparación" y ha tenido palabras para "reconocer la fuerza de las víctimas, de las familias y de todas las personas que han mantenido viva esta reivindicación". "La dimisión de Mazón demostró que la movilización ciudadana puede conseguir cambios, pero nuestra tarea no termina con su salida de la Presidencia. Seguiremos trabajando para que se esclarezcan los hechos, para que las personas afectadas reciban la respuesta que necesitan y para que una tragedia como aquella no vuelva a ocurrir", ha advertido.

La Associació celebrará el próximo jueves 5 de noviembre, a las 19.00 horas, en Paiporta, el acto 'La caixa de la memòria', un encuentro con motivo del segundo aniversario de la dana y que quedó aplazado por el accidente ferroviario de Urda. "Será un espacio de recuerdo y homenaje a las 234 personas que perdieron la vida, pero también de memoria colectiva y de reconocimiento del camino recorrido por las víctimas, las familias y los pueblos afectados", ha subrayado.