La Asociación de Víctimas Mortales de la Dana ve la comisión de Les Corts "una barra libre" para "diluirles"

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-0, Rosa Álvarez, ha afirmado que "no hay conversaciones" para concretar una reunión con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha criticado asimismo que en el calendario de la comisión de investigación de Les Corts se "aplique ahora una barra libre" de comparecientes para "diluir" a los tres colectivos que desde un principio reclamaban estar.

Álvarez, en declaraciones a los medios, al plan de trabajo aprobado este jueves por el parlamento valenciano, que ha acordado que las comparecencias arranquen el próximo 1 de julio, antes de la finalización del actual periodo de sesiones, con las declaraciones de técnicos y expertos, mayoritariamente de ingenieros, dado que todavía no se ha podido citar a todas las asociaciones de víctimas registradas al no disponer de todos los datos para poder contactar con ellas y remitir las invitaciones. El PSPV y Compromís habían reclamado que estos colectivos fueran los primeros en comparecer.

Al respecto, ha señalado, antes de conocer el calendario aprobado, que su asociación --que está registrada oficialmente-- siempre ha exigido "estar" en esa comisión de Les Corts y, por lo tanto, "evidentemente" acudirán cuando se les cite. No obstante, ha señalado: "No nos parece lo más adecuado que personas o asociaciones que nunca, en ningún momento, mostraron ningún interés por comparecer, ahora de repente ellos estén tan interesados en que acudan".

"Nos parece un poco contradictorio pasar de vetar a quien quería estar a una barra libre para todo el mundo, desde el máximo respeto a todas las asociaciones", ha apuntado. Así, ha señalado que ella podría comparecer hasta en cinco ocasiones: "como presidenta de la asociación, como afectada por haber perdido la casa, como afectada por haber perdido a mi padre, como afectada por haber perdido el vehículo y como afectada por haber perdido el trastero".

Asimismo, ha apuntado que no les importa el orden de comparecientes, sino que sea "un formato que no sea el mismo para el que ha perdido un familiar que el que ha perdido un vehículo, un tractor o una motocicleta". "No queremos que tenga el mismo formato para todos igual", ha apuntado.

REUNIÓN CON MAZÓN

Asimismo, respecto a las conversaciones con Presidencia para fijar la reunión con Mazón ha señalado: "No van de ninguna manera porque no hay conversaciones". Al respecto, ha explicado que la llamada de Mazón se produjo finalmente el pasado 24 de mayo "después de haber dicho él en varias ocasiones que se había producido, y evidentemente no se había producido".

En ese sentido, ha criticado que hablen de "una invitación" cuando siempre ha sido "una exigencia" de las asociaciones: "Cuando a ti te están exigiendo ir a un sitio, luego no recibes una invitación, recibes otra cosa, se tendría que llamar de otro nombre porque es una respuesta a esa exigencia de levantamiento de veto".

Así, ha explicado que una vez reciban la comunicación oficial de comparecencia en Les Corts convocará una asamblea de la asociación para "decidir lo que quieren hacer los socios y socias".