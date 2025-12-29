Asociaciones agrarias cifran en tres millones de euros los daños de las lluvias en los cultivos de siete comarcas

Lluvias de 28 de diciembre en el campo valenciano - LA UNIÓ

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) han cifrado en tres millones de euros los daños de las lluvias de este domingo en cultivos de siete comarcas de las provincias de Valencia y Alicante, en una primera valoración de urgencias.

Según ha indicado La Unió en un comunicado, las lluvias, acompañadas de pedrisco en algunos casos, han tenido un radio de acción de unas 23.000 hectáreas de cultivo, principalmente situadas en las comarcas de la Ribera Alta, Ribera Baixa, l'Horta Sud, la Safor, la Vall d'Albaida y la Costera en la provincia de Valencia y en la Marina Alta en Alicante.

Los cultivos con más pérdidas son los cítricos pendientes de recolectar -tanto naranjas como mandarinas-, el caqui y las hortalizas, sobre todo patata. En los cítricos, La Unió señala que existe incidencia por el impacto de pedrisco y también del 'pixat' y el aguado ante el exceso de humedad.

A todo ello, señala que se deberá añadir el aumento de costes para tratar los hongos puesto que habrá que hacer un tratamiento con fungicidas cuando acabe este episodio de lluvias. En el caso del caqui, será necesario ver la incidencia en el cultivo todavía pendiente de recolección. Las fuertes lluvias han producido así mismo un arrastre de tierras y algunos daños en infraestructuras, sobre todo de riego.

Por contra, para el resto de las zonas, las lluvias son muy beneficiosas porque suponen un ahorro de los riegos y la recarga de las reservas hídricas (embalses y acuíferos), así como una regeneración de los pastos y de las balsas para la ganadería extensiva que evitará posibles problemas de suministro hídrico. También las lluvias engordan el calibre de los cítricos y limpian los árboles ante posibles plagas o enfermedades.

Según las estimaciones de AVA-Asaja, a causa del retraso en la recolección por parte de algunos comercios y de los sucesivos temporales de lluvias, los agricultores van a perder más de 75.000 toneladas de cítricos por exceso de humedad, principalmente la variedad clemenules en la provincia de Castellón. El valor económico de esta producción afectada "asciende a 28 millones de euros, lo que agrava la crisis de rentabilidad de los productores y eleva el desperdicio alimentario a pie de campo".

AVA-Asaja subraya que ya advirtió de una "cascada de incumplimientos" de contratos de compraventa de cítricos y caquis por parte de determinados operadores comerciales privados, que no han traído a sus cuadrillas de 'collidors' a recoger la fruta antes de la fecha de recolección pactada en el contrato o convenida en función del momento óptimo de maduración de cada variedad.

Las reiteradas lluvias de diciembre han acabado provocando problemas de 'pixat' y podredumbre en frutas que el comercio no recolectó "en su momento idóneo". Respecto a este temporal, AVA-Asaja estima unas pérdidas directas de tres millones de euros, lo que aumenta a 31 millones el cómputo global de pérdidas en diciembre. Constata daños localizados en cítricos, caquis y hortalizas debido al desbordamiento de cauces, el arrastre de tierras y la inundación de infraestructuras agrarias y campos de cultivo, sobre todo en La Ribera Alta, La Ribera Baixa y La Safor.

Además, las abundantes lluvias llegaron en ocasiones acompañadas de granizo, si bien de "pequeño tamaño y escasa incidencia en muchos puntos de la provincia de Valencia" pero con "daños importantes" en los cultivos. La zona más castigada es Simat de la Valldigna (sobre todo Pla de Corrals), Barxeta y Quatretonda. También puede haber siniestros en áreas de Torrent, Alginet, Sueca, Picassent y Alcàsser.

No obstante, indica que las variedades de cítricos de la segunda mitad de la campaña están teniendo un "buen comportamiento" ante estos aportes de agua e incluso han aumentado su calibre. Sin embargo, no se descartan futuros daños en algunas variedades de media estación. En el caso del caqui, habrá que ver la evolución de los efectos del granizo y las lluvias en los frutos que restan por recolectarse.

Asimismo, los campos de hortalizas (coles, alcachofas, entre otros) están "impracticables" y los horticultores siguen a expensas de comprobar la evolución del clima en los próximos días. Los agricultores y viveristas están ahorrando en riegos, pero tendrán que soportar sobrecostes económicos por la necesidad de aplicar tratamientos fungicidas para prevenir futuros ataques de hongos.

AGILIZACIÓN DE LAS PERITACIONES

Ambas organizaciones piden a Agroseguro que agilice las peritaciones en los campos afectados a fin de que los agricultores reciban rápidamente las correspondientes indemnizaciones.

La Unió también pedirá el reparto gratuito y urgente de productos fungicidas y cicatrizantes para evitar la aparición de hongos en los campos afectados y propondrá al Ministerio de Agricultura que no se apliquen las franquicias en los seguros agrarios por los daños extraordinarios causados por temporales y otras situaciones catastróficas en zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

La organización también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas y para ello propone que la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, apruebe bases reguladoras que permitan establecer "de forma inmediata" ayudas con fondos propios destinadas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que se hayan visto afectados.

También pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas compensando a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios del Sistema Especial afectados por siniestros con daños superiores al 30%, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF para producciones con daños superiores al 30%, e incrementar al 20% los gastos de difícil justificación para agricultores en los regímenes de estimación objetiva y directa.

Otras de las medidas que va a reclamar LA UNIÓ son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales a cinco años, con un año de carencia y bonificación total de los intereses, para explotaciones agrarias afectadas por siniestros con daños superiores al 30%.

En el caso de AVA-Asaja, exige a las administraciones competentes en cadena alimentaria que endurezcan los controles sobre el cumplimiento de los contratos agrarios y de la ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de proteger a los productores de abusos comerciales.