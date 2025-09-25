Asociaciones de artes escénicas critican "reducción de producción propia" del IVC y piden resolución de ayudas

La institución defiende su gestión y asegura que ha trabajado con "fluidez": "Somos conscientes de lo que supone sacar las ayudas tarde"

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de artes escénicas de la Comunitat Valenciana han afeado al Institut Valencià de Cultura (IVC) la "reducción" de las obras de producción propia del organismo, así como el número de funciones, al tiempo que han reclamado que la convocatoria de las ayudas al sector se resuelvan antes, ya que "hacer cultura cuesta mucho trabajo y dinero".

Así lo han manifestado este jueves durante la rueda de prensa de presentación de la programación para el primer trimestre de la temporada 2025-2026 del IVC en la que han participado su director, Álvaro López Jamar, y la directora adjunta de Artes Escénicas, María José Mora, así como diferentes representantes de asociaciones del sector que han hecho llegar sus quejas y propuestas.

La representante de Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) Carolina de Miguel ha criticado el baile de cifras sobre las producciones propias que desde el IVC defienden que "se mantienen" respecto a anteriores años, y que, según apunta la asociación, los datos muestran que se han visto reducidas de igual forma que "el número de actores y actrices que participan en las producciones y las semanas que se mantienen estas producciones en cartel".

Según los datos ofrecidos por AAPV, durante la temporada 21-22 y la temporada 22-23 se llevaron a cabo cinco producciones propias del IVC y cinco producciones propias además de la reposición de otras dos.

Respecto a esta cuestión, María José Mora ha defendido que producciones propias del IVC "se han seguido haciendo" y ha señalado que la institución está haciendo lo que puede con el presupuesto y el personal que tiene.

"Con el presupuesto y el personal que tenemos, hacemos el equilibrio para atender a todas las partes de las artes escénicas, que son los actores y las actrices, las compañías privadas que quieren ser programadas, la gente que no ha tenido oportunidades de trabajar nunca con la institución", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado las dos producciones de la anterior temporada, 'Plena Mar' y 'La Mancha', una coproducción con Les Arts, siguiendo con la voluntad de la institución de "generar trabajo compartido con otras instituciones para sacar proyector adelante", y ha indicado que en esta temporada 25/26 se va a contar con las obras 'En los días lentos' y 'Los locos de València', una producción que cuenta con 12 actores, algo que, según ha precisado, "hace mucho tiempo que no se hacía en el IVC".

"Esto supone también ese gran esfuerzo que debemos asumir como institución pública", ha resaltado Mora, al tiempo que ha subrayado que, igual que ha habido años con cinco producciones propias también ha habido otros con cuatro, por lo que considera que "no estamos tan alejados de este lugar" y que, "estemos alejados o no, mantenemos actividad, que es muy importante".

CONTRATACIÓN DE "MÁS DE 120 ACTORES"

Así, ha puesto en relieve que desde el IVC se ha hecho "una contratación directa" durante el anterior año de "más de 120 actores y actrices, a través del trabajo de compañías privadas". "Ahora mismo, solo en esta temporada que se presenta, son 48 actores y actrices que van a ser contratados directamente por IVC. Pero luego, a través del trabajo que se ofrece a las compañías privadas, se está potenciando que se contrate a otros intérpretes", ha incidido.

Y, en este punto, ha agregado: "Si el IVC no contratara compañías valencianas, no podría contratar a intérpretes. Esto es una cadena en la que todos formamos parte de un estricto sistema y ahí estamos. En el caso que se aumentaran estos requisitos con los que hace equilibrios una institución pública, personal y presupuesto, podríamos hablar de otras cantidades. Por el momento, creo que estamos en el lugar oportuno".

En cuanto al número de funciones, la directora adjunta de Artes Escénicas ha indicado que, en el caso de 'Los locos de Valencia', estarán tres semanas en cartel y ha remarcado que el tiempo de ensayos de los intérpretes "no se ha reducido".

"Actualmente el número de funciones de las producciones propias en cartel son entre 19 y 25 funciones. No se aleja tanto de lo que había anteriormente, que eran entre 22 y 25 funciones, según el caso. Estamos realizando funciones aquí pero hemos aumentado las funciones de Alicante y Castellón", ha destacado.

Asimismo, ha explicado que si el Teatro Rialto "copa" toda la temporada con las funciones propias del IVC, "no hay espacio para las compañías privadas valencianas".

Por parte de la Asociación Valenciana de Distribuidoras y Distribuidores Profesionales de Artes Escénicas y Música (Advaem), Laura Marín ha trasladado la preocupación del sector por la posible cancelación de los Premios de Artes Escénicas del IVC y ha preguntado por la existencia de alguna convocatoria "abierta, pública y transparente" para la presentación de propuestas para la programación del IVC.

PREMIOS DE ARTES ESCÉNICAS, EN PRIMER TRIMESTRE 2026

Sobre esta primera cuestión, el director de la institución ha despejado los rumores sobre su supuesta cancelación y ha asegurado que se celebrarán "a lo largo del primer trimestre de 2026".

En cuanto a la segunda, ha aprovechado para anunciar que a lo largo de las próximas dos semanas --durante los diez primeros días de octubre-- se va a presentar una convocatoria para el Circuit Cultural Valencià "para la aportación de nuevas propuestas artísticas tanto en artes escénicas como en música para la elaboración del nuevo catálogo 2026".

El director del IVC ha explicado que, hasta hace unos meses, el catálogo contenía "siete mil y pico propuestas artísticas que estaban completamente desactualizadas" y que, tras una revisión, quedaron en "cinco mil", por lo que la institución se ha comprometido a elaborar "un nuevo catálogo para el año que viene".

Preguntado por los requisitos, ha señalado que "los criterios principales son la calidad y la profesionalidad". "Se trata de elaborar un catálogo validado por un consejo de expertos, gestores culturales personales. Se abrirá un plazo para presentar propuestas pero para entrar en el catálogo tendrán que mantener unos estándares de calidad de profesionalidad que constarán en la convocatoria en esos plazos", ha concretado.

Por otro lado, la Associació de Profesionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV) ha preguntado por la resolución de ayudas al fomento de las Artes Escénicas, unas ayudas de las que "las giras y la creación" de los profesionales está "pendiente" porque "hacer cultura cuesta mucho trabajo y dinero" y que "todavía" no se han resuelto.

A este respecto, Álvaro López Jamar ha señalado que se prevé que "la semana que viene se suba a la web la propuesta de resolución provisional" y que, "seguramente, el lunes o martes de la semana que viene tendremos también propuestas de resolución provisional para la ayuda a festivales".

Cuestionado por la previsión de las ayudas para el 2026, dado que las de este año se "han atrasado", el director del IVC ha indicado que esta convocatoria de ayudas se ha tenido que "reiniciar" con "la elaboración de nuevas bases" que "no depende" de la institución y ha defendido que por parte del IVC el trabajo "ha salido cuando tenía que salir".

"Otra cosa es que los filtros que son necesarios puedan dilatar (el tiempo) pero nosotros hemos trabajado con esa fluidez y somos muy conscientes, porque además estamos en constante contacto con los sectores artísticos, de lo que supone el sacar las ayudas de determinada fecha o un mes y medio después", ha concluido.