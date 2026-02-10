Asociaciones de danza ven "crítica" la situación del sector por "infrafinaciación y falta de prpducción pública"

Imagen de un espectáculo de danza. ARCHIVO. - REMITIDA COMUNICACIÓ ARTS ESCÈNIQUES

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Empresas de Danza (AVED) y la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana (APDCV) alertan de "la situación crítica que atraviesa el sector, debido principalmente a una infrafinaciación estructural y la ausencia total de la danza en la programación y producción pública en los últimos tres años".

En un comunicado, estas agrupaciones profesionales reclaman "equidad, respeto y políticas culturales responsables, que reconozcan la especificidad de la danza como disciplina artística profesional, su impacto social y educativo, y su papel esencial en la diversidad cultural".

En este sentido, apuntan que, en la actualidad, "menos del 10% de las ayudas públicas culturales en la Comunitat Valenciana se destinan a la danza, lo que evidencia una desproporción difícilmente justificable en comparación con otras disciplinas artísticas".

En cuanto a la programación, y como ejemplo del "desequilibrio" que denuncian, para la temporada actual de enero a marzo, en los espacios gestionados por el IVC "únicamente se contemplan 5 espectáculos de danza de los 39 programados, y tan solo uno es de procedencia valenciana". "Esta desproporción pone de manifiesto la fragilidad del ecosistema de la danza dentro de las políticas culturales públicas actuales, especialmente en la creación valenciana", lamentan.

Además, la eliminación de la orden específica de danza "ha provocado que el porcentaje de presupuesto adjudicado en las ayudas de fomento a las artes escénicas baje del 21% del total en 2019 al 10% del total en 2025".

Dentro de las Ayudas al Fomento de las Artes Escénicas, prosiguen, "no existe una partida específica para la danza, lo que sitúa al sector en una posición estructural de desventaja".

"AUSENCIA" MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DANA

A esta situación se suma, según las asociaciones, "el retraso reiterado en la resolución de las ayudas en los últimos ejercicios, así como la ausencia total de medidas extraordinarias de apoyo para las compañías y profesionales afectados por la dana, a pesar del impacto directo que esta ha tenido en la actividad del sector".

Asimismo, aluden a "una gestión deficiente y opaca del nuevo Circuit Cultural Valencià". "Los nuevos tiempos, procedimientos administrativos y convocatorias están dificultando gravemente la programación regular y estable por parte de los municipios, generando incertidumbre y desincentivando la planificación cultural a medio y largo plazo", remarcan.

En este punto, ponen de manifiesto que "numerosos municipios de la Comunitat Valenciana, la danza contemporánea y de creación actual desaparece por completo de la programación durante temporadas enteras".

"Muchos municipios pasan años sin acoger un solo espectáculo de danza profesional. Esta ausencia no solo afecta gravemente al sector, sino que empobrece la oferta cultural, rompe el vínculo entre la ciudadanía y las artes del movimiento", aseguran.

"A esta situación --continúan-- se suma un nuevo elemento de preocupación: en 2025 no se han celebrado los Premios del Institut Valencià de Cultura, un instrumento clave para la visibilización, el reconocimiento y la proyección del trabajo de las compañías y profesionales de la danza valenciana".

Desde el sector se lamenta que "tampoco se ha contemplado ni la creación ni el desarrollo de ningún plan autonómico específico de recuperación del sector de las artes escénicas afectado por la dana, a pesar del impacto directo y sostenido que esta situación ha tenido sobre compañías, profesionales y estructuras culturales, no se han activado medidas extraordinarias, coordinadas ni con dotación suficiente desde la administración autonómica".

Y concluyen: "La realidad es que este cansancio y acumulación están empujando progresivamente al cierre de compañías, a la fuga de talento y al abandono profesional. Esta situación se produce no por falta de creatividad, sino por la reiteración de decisiones institucionales que debilitan el tejido cultural en lugar de sostenerlo".