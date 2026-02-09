Las asociaciones de víctimas de la dana comparecerán los días 23 y 24 de febrero en la comisión de Les Corts

Archivo - Varias personas con pancartas, durante una concentración para pedir la dimisión de Mazón, frente a Les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de víctimas de la dana comparecerán los próximos días 23 y 24 de febrero en la comisión de investigación sobre la riada de Les Corts Valencianes, una vez ya iniciado el nuevo periodo de sesiones del parlamento valenciano.

Así lo ha acordado este lunes la mesa de la comisión, presidida por Miriam Turiel (Vox) y con mayoría conservadora. Las víctimas acudirán así a la quinta sesión de comparecencias de este foro, que hasta la fecha solo ha recibido los testimonios de expertos y técnicos, así como del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

En total, serán 10 comparecencias (nueve asociaciones y un particular), cinco cada día, en turnos de mañana y de tarde, que se organizarán por orden de registro de entrada de sus solicitudes. Las asociaciones dispondrán de una primera intervención de 22 minutos (los 15 habituales y los siete adicionales), y el particular únicamente los 15 fijados en el plan de trabajo, más la réplica.

El PP ya confirmó hace unas semanas que las asociaciones de víctimas serían las siguientes en acudir en la comisión de investigación, aunque, sobre la fecha de la comparecencia, esgrimieron que es una cuestión que le correspondía a la mesa de la citada comisión. Además, los 'populares' negaron que estos colectivos hayan sido "vetados" en este foro.

((Seguirá ampliación))