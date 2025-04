Asociaciones de víctimas de la dana ante la declaración de Pradas y Argüeso: "Esperamos que la Justicia haga su trabajo"

Unidas, rotas por el dolor y entre lágrimas relatan cómo perdieron a sus familiares y el "infierno" vivido

Asociaciones de víctimas se han concentrado este viernes ante las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde declaran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, por la gestión de la dana, donde las personas que han asistido se han mostrado "rotas" y "unidas" ante esta comparecencia, de la que espera que la Justicia "haga su trabajo".

"Esperamos que la Justicia haga su trabajo", han proclamado los asistentes, miembros de las tres organizaciones de afectados, que han recibido a ambos exdirigentes autonómicos con gritos de "asesinos", "Mazón, dimisión", y han hecho sonar la alarma del ES-Alert que llegó a los móviles a las 20.11 del 29 de octubre cuando, según el sumario, ya había múltiples fallecidos.

Con lágrimas, manos unidas, temblando y con imágenes de sus seres queridos, los concentrados quieren visibilizar que, detrás de los números --228 víctimas mortales--, "hay personas". Para ello, han llevado pancartas y una gran figura del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con las manos de rojo simulando sangre.

Las tres asociaciones concentradas han querido demostrar que los tres colectivos de víctimas "estamos unidas y confiadas en que la Justicia haga su camino para saber qué pasó el día 29 y por qué no se mandó una alerta que hubiese salvado vidas", han detallado algunos de los asistentes, que han hecho sonar esa alerta a la entrada de los investigados en la Ciudad de la Justicia.

Familiares de víctimas han relatado a los periodistas cómo sus allegados perdieron la vida entre lágrimas de dolor y dándose abrazos entre ellas para consolarse. Otras de las víctimas no dejaban de corear gritos exigiendo dimisiones.

Rosa María Álvarez, que perdió a su padre en las inundaciones, ha lamentado haberse "roto" en esta jornada pero ha subrayado que "saber que estaba entrando por ahí una de las máximas responsables de la muerte de 228 personas ha sido muy duro". "Saber que no sabía, que no era consciente o no era conocedora de que existía el sistema de ES-Alert, es durísimo", ha explicado a los medios.

"Saber que desde primera hora de la mañana sabían que había personas que estaban muriéndose y que no hicieron nada por salvarlas, ha sido demasiado", ha indicado, para recalcar que esta es una "situación extrema" y, por eso, se ha "roto" porque ha sido "superior a sus fuerzas".

A Rosa le gustaría que Pradas contestase a todos los abogados pero se ha mostrado segura de que solo responderá al suyo. "Por responsabilidad y por humanidad debería de contestar a todos los abogados", ha apuntado, y ha destacado la importancia de estar concentrados en este día "para que sepa que detrás de esos números hay personas, hay familias rotas y que difícilmente se van a recomponer".

La hija de esta víctima de la dana ha indicado que cree que debería estar en el juzgado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pero ha resaltado: "Sé que si viene la jueza tendrá que dejar el caso. Por lo tanto, prefiero que no venga". Rosa espera que Pradas "sea honesta y dé la talla, sino política, que no la doy, por lo menos humana".

"ALERTA QUE NO SONÓ"

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, ha resaltado que están aquí los tres colectivos de afectados unidos y esperan que la Justicia "siga su curso" y "haga su trabajo". "Esperamos que se haga Justicia para atender esa reparación que necesitamos de 75 pueblos y de todas las personas afectadas por aquella alerta que no sonó", ha expresado.

La Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, la Associació Víctimes 29 d'octubre, la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud y los comités locales de emergencia y reconstrucción han sido los que han convocado esta concentración, a la que han invitado a unirse a la ciudadanía para "gritar bien fuerte que no nos volverán a ahogar y que tenemos dignidad a montones".

"POR MIS HIJOS Y MI MARIDO"

Otra de la víctimas que se ha acercado a reclamar justicia es Dolores Ruiz, que perdió a sus dos hijos y a su marido en la dana. Con una fotografía de sus familiares, ha señalado, entre lágrimas, que no dejará de asistir hasta que haya Justicia para ellos. "Mis hijos, mis hijos", no ha dejado de llorar, al recordar que justo hoy es su santo y ellos siempre le daban un ramo de flores.

"Quiero que haya Justicia por mis hijos y mi marido y por ellos lo hago; porque tengo fe en la Justicia y cuando nos den la razón de lo que hemos perdido, tendré un porquito de paz porque esto no se olvida en la vida, la pérdida que he tenido, que se fueron delante de mí", ha afirmado Dolores, que ha recalcado que de haber sonado la alarma se hubiera ido.

"Pero no nos dio tiempo porque cuando salimos el agua nos llegaba a las rodillas", ha dicho, y ha relatado que vio desaparecer a su familia, uno tras otro, mientras ella se quedaba "horas y horas" agarrada a una ventana. "Es un infierno lo que yo viví", ha explicado entre llanto.

Mari Rodríguez perdió a su hija Janine Brigitte, de 26 años y embarazada de ocho meses en Riba-roja: "Nadie fue a auxiliarla; ella hasta lo último pidió el helicóptero para que vayan a por ella", pero nadie acudió a su rescate y en el 112 "tampoco le respondían, cortaban enseguida el teléfono", ha lamentado. La madre explica que fue a por ella pero no llegué a tiempo.

"Me llamó a mí a las 18.53, pidiéndome ayuda, diciéndome que vaya por ella" porque se estaba ahogando y en el coche estaba entrando el agua. "Después logró salir del coche, se subió encima de otro, y vino el contenedor y les da", y la "mala pata" de que su hija cayó al agua, donde más alta llegaba. "Voy a pedir justicia hasta donde yo pueda; hasta donde yo muera, voy a seguir, donde haga falta, hasta donde estén estos sinvergüenzas", ha asegurado y ha añadido que pide que los investigados "la verdad y ya está". "Ya no queremos perdón ni nada de eso, nada", ha zanjado.

Lourdes Rincón perdió a su padre Francisco en un garaje de Catarroja, y su novio, que es militar, sacó su cadáver dos días después. "Queremos Justicia, que digan la verdad y que quien sea el culpable que lo pague", ha exigido, y ha reclamado: "Todos esperamos Justicia y que se sepa la verdad, que no nos mientan; es lo único que buscamos".

Según ha lamentado, "nadie, ni Mazón ha estado hablando con nosotros ni nada". "Lo vuelvo a repetir miles de veces: si tú no haces tu trabajo, te despiden; entonces no entiendo por qué no se puede despidir a una persona, por qué no se puede despedir a esa persona, es lo único".

"No somos ni de derechas ni de izquierdas, porque luego políticamente nos dicen que somos de un grupo, de otro, y entonces nosotros no somos de nada; simplemente lo que buscamos es justicia y que se sepa la verdad", ha sostenido porque considera que "nadie ha hecho su trabajo, uno por otro, nadie ha hecho su trabajo, pero el problema de no haber hecho ninguno ni otro su trabajo es que nuestra familia está muerta".