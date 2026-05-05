Asociaciones de víctimas de la dana denuncian el cierre de la comisión en Corts: "Es un blindaje político de PP y Vox"

Archivo - Concentración con presencia de asociaciones de víctimas para pedir la dimisión de Mazón, frente a Les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia han expresado este martes su "indignación" ante la decisión del Partido Popular y Vox de dar por cerrada la comisión de investigación sobre la tragedia en Les Corts Valencianes sin que hayan comparecido "personas clave" en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024. A su juicio, es una "operación de blindaje político" de ambos partidos.

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones han subrayado que, "desde el primer momento", han considerado que la "verdadera comisión de investigación" es el Juzgado número 3 de Catarroja, porque "es el único espacio donde se está trabajando con rigor jurídico, contraste de pruebas y acceso a documentación objetiva".

"Las comisiones parlamentarias deben servir para ampliar información, confrontar relatos políticos y, sobre todo, extraer aprendizajes institucionales para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse", han señalado, y han añadido que la comisión de la cámara autonómica "ha acabado confirmando aquello que muchas víctimas ya denunciábamos: una pantomima parlamentaria orientada más a construir un relato político de defensa del Consell que a esclarecer responsabilidades o escuchar honestamente a las víctimas y a la ciudadanía".

En esta línea, han recalcado que no se puede olvidar que las víctimas tardaron "meses en ser convocadas" y cuando lo hicieron, fue "en unas condiciones indignas, compartiendo espacio con entidades y discursos que incluso negaban la representatividad de las asociaciones de víctimas o intentaban diluir las responsabilidades políticas".

"Algunas de las entidades personadas en la causa judicial que participaron en aquella operación mediática han acabado abandonando el procedimiento una vez finalizados sus objetivos políticos", han denunciado, y han criticado que ahora, el PP y Vox "deciden cerrar la comisión sin escuchar a los principales responsables políticos y técnicos de la emergencia".

A su juicio, "es imposible interpretarlo como otra cosa que no sea una operación de blindaje político. Resulta especialmente grave que la comisión finalice sin la comparecencia de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, actualmente investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia".

Por ello, sostienen que Les Corts Valencianes, con el PP y Vox al frente, "han demostrado que nunca han tenido una verdadera voluntad de aclarar qué falló el 29 de octubre ni de aprender de la negligente gestión de la emergencia". "El único objetivo ha sido sostener un relato político que ha sido desmentido reiteradamente por los datos, los testimonios, los informes técnicos y la propia instrucción judicial", han recalcado.

CIERRE "SIN PUDOR"

Asimismo, sostienen que es "especialmente simbólico que esta decisión llegue el mismo día en que las asociaciones estábamos convocadas a la Mesa Permanente de Trabajo convocada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Damnificados de la Generalitat Valenciana". "Mientras públicamente afirman que 'tienden la mano' a las víctimas, en la práctica cierran sin ningún pudor una comisión parlamentaria esencial para la verdad y la rendición de cuentas".

Para las tres entidades, el gobierno presidido por Juanfran Pérez Llorca "continúa demostrando que no quiere aprender, ni asumir responsabilidades, ni revisar aquello que se hizo mal". "Continúa tapando políticamente la negligencia del 29 de octubre de 2024 y manteniendo a Carlos Mazón aforado y protegido, sin la mínima valentía política para exigirle el acta de diputado", han reprochado.

"El pueblo valenciano merece instituciones serias, transparentes y capaces de asumir responsabilidades. Lo que estamos viendo es exactamente lo contrario: un Consell atrapado por sus propias contradicciones, subordinado a Vox y alejado de las necesidades reales de la ciudadanía. Intuimos, lamentablemente, que las conclusiones de esta comisión estarán mucho más cerca del relato partidista que de la realidad que vivieron las víctimas y el conjunto del pueblo valenciano", sostienen y avisan que seguirán "trabajando desde la memoria, la dignidad y la defensa de la verdad".