Asociaciones de víctimas dana niegan que Mazón y su Consell se hayan puesto en contacto con ellas: "Sigue mintiendo"

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de la dana del pasado 29 de octubre han negado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su gobierno hayan contactado con ellas y han lamentado que el jefe del Consell "siga mintiendo" en sus declaraciones sobre los encuentros con estos colectivos. "No se ha puesto en contacto con ninguna de las tres", han explicado.

De este modo lo han manifestado los representantes de la Asociación Víctimes DANA 29 de octubre, la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y la Associació Damnificats DANA Horta Sud Valencia, en rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Delegación del Gobierno y preguntadas por las últimas manifestaciones del jefe del Consell al respecto.

Sin ir más lejos, este mismo jueves, en declaraciones a los medios, el 'president' de la Generalitat ha vuelto a insistir en que las reuniones que mantiene él mismo y miembros de su Consell con víctimas de la dana están siendo "permanentes" y "muchas de ellas discretas".

Un día antes, este miércoles, reiteró su ofrecimiento "permanente" de recibir a víctimas, "tanto a nivel asociativo como particular". "A veces son las propias víctimas las que prefieren tener un trato que no quieren salir en la foto, y eso también hay que verlo", afirmó.

Tras todo ello, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha considerado que estos últimos días Carlos Mazón ha dado "un paso más" con estas declaraciones y ha reiterado: "No nos ha contactado, no se ha puesto en contacto con ninguna de las tres asociaciones".

Dicho esto, ha avanzado que desde los colectivos no tienen intención de "ponerse en contacto con él" y que van a "esperar lo mismo que con el resto de administraciones". "Tienen que ser las administraciones las que se pongan en contacto con las víctimas o los damnificados, no al contrario", ha argumentado.

"Él sigue mintiendo. Ayer en las declaraciones que hizo hacía una vocecita como si no hubiera roto un plato en la vida. Seguramente no lo habrá roto, pero ha roto 228 vidas y familias, más las que se salvaron in extremis", ha aseverado.

Finalmente, Álvarez ha asegurado "no saber" lo que harían desde las asociaciones de víctimas "en caso de ponerse en contacto" Carlos Mazón o el Consell con ellas, pero ha recalcado: "No será que nosotras nos pongamos en contacto con él, no vamos a hacer esa excepción".