Associació de Víctimes de la DANA denuncia "utilización partidista" de la Mesa Permanente de Trabajo de la Generalitat

Archivo - La presidenta de la Asociación Víctimas de la dana, Mariló Gradolí, ofrece declaraciones a la prensa, durante una concentración ante Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 denuncia la "utilización partidista" que la Generalitat, a través de la dirección general de Atención a las Víctimas y Personas Afectadas, está haciendo de la Mesa Permanente de Trabajo con las asociaciones de víctimas y personas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

La entidad considera "especialmente grave" que un documento oficial elaborado en el marco de este órgano institucional, con el logotipo de la Generalitat, incorpore de manera expresa la petición de que sea el PP quien impulse una reforma legislativa en Les Corts.

Este documento --registrado en Les Corts el pasado 29 de junio por la Vicepresidencia tercera y Conselleria de la Recuperación y consultado por Europa Press-- recoge el acuerdo alcanzado en la Mesa Permanente de Trabajo para que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tramite la modificación de la Ley de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, incorporando el derecho a la formación junto al ya reconocido derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los riesgos colectivos graves y sobre las actuaciones previstas para hacerles frente y a recibir información e instrucciones sobre las medidas de seguridad a adoptar y la conducta a seguir.

En concreto, se establece que, en el marco de la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2027, se incluya una dotación específica para la formación en materia de emergencia, autoprotección, prevención y respuesta ante catástrofes para los ciudadanos. Además, se indica que es el grupo del PP en Les Corts quien debe impulsar "de manera inmediata" la iniciativa legislativa necesaria para la modificación, "al considerarse la vía más rápida y eficaz".

En un comunicado, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 señala que "este hecho vulnera el principio de neutralidad institucional y convierte un espacio que debería servir para escuchar a las víctimas en una herramienta al servicio de los intereses de un partido político".

"Esta forma de actuar forma parte de un mismo patrón: la utilización de las instituciones para proteger al ahora diputado Carlos Mazón y evitar asumir las responsabilidades derivadas de la gestión de la dana", asevera.

Denuncia que, mientras las víctimas siguen reclamando que sus derechos constitucionales "estén por encima del privilegio procesal del aforamiento", el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca "persiste en una estrategia de blindaje político que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y debilita la calidad democrática".

La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, afirma que "las instituciones no pueden buscar fotografías con las víctimas mientras redactan documentos con el logotipo de la Generalitat al servicio de los intereses de un partido político".

"La Generalitat no puede convertir a las víctimas en un instrumento de legitimación política", subraya, al tiempo que lamenta que "se pretenda trasladar a la opinión pública una imagen de consenso utilizando de forma genérica el nombre de 'las asociaciones de víctimas', sin identificar qué entidades han participado en la elaboración del documento y cuáles no".

Y recalca: "Las víctimas no somos patrimonio de ningún gobierno ni de ningún partido. Las instituciones tienen la obligación de escucharnos con respeto, no de utilizarnos para reforzar su relato político".

"PÉRDIDA ABSOLUTA DE CONFIANZA"

Por todo ello, y ante "la pérdida absoluta de confianza en un Consell que continúa protegiendo políticamente a Carlos Mazón mientras utiliza las instituciones con fines partidistas", la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 ha decidido no asistir a la tercera reunión de la Mesa Permanente de Trabajo, al considerar que "no se dan las condiciones mínimas de confianza para participar en un órgano en el que, además, intervendrá el director general de Salud Mental, que ha desacreditado públicamente a miembros de asociaciones de víctimas ante representantes del Gobierno de España".

"La confianza institucional no se construye con convocatorias ni con fotografías. Se construye con respeto, neutralidad, transparencia y tratando a todas las víctimas con la misma dignidad", defiende.

En cualquier caso, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 garantiza que continuará defendiendo sus propuestas "en aquellos espacios donde existan garantías de imparcialidad y respeto institucional", porque, insiste, "las instituciones públicas deben estar al servicio de toda la ciudadanía y nunca de los intereses de un partido político".