Víctimas de la dana lanzan una campaña de movilización ciudadana con cartas al TC

Miembros de la asociación - ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DANA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 ha puesto en marcha la campaña 'Cartas al Tribunal Constitucional', una iniciativa ciudadana con la que invita a la sociedad a dirigirse a las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para que reflexionen sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo presentado por la entidad frente al aforamiento del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

La campaña pretende recordar que detrás de este recurso "hay cientos de familias que continúan esperando una investigación plena, efectiva y sin privilegios" sobre la dana, ha indicado la entidad en un comunicado.

Las cartas están concebidas "desde el respeto institucional, la confianza en la justicia y la defensa de los valores constitucionales", han dicho. "No se trata de una campaña de presión, sino de una invitación a la reflexión cívica sobre la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de las víctimas", han apuntado.

Paralelamente, la asociación impulsará una campaña en redes sociales para explicar el sentido de esta iniciativa y animar a la ciudadanía a participar.

La primera pieza audiovisual está protagonizada por Toñi García, familiar de víctimas mortales de la dana, que perdió a su marido y a su única hija el 29 de octubre de 2024. En el vídeo resume el sentido de la campaña con un mensaje directo: "No escribimos para pedir un favor. Escribimos porque creemos en la justicia. Para que nuestros derechos a conocer la verdad estén por encima del privilegio del aforamiento".

La presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, considera que el Tribunal Constitucional "tiene una oportunidad histórica para hacer valer los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y también un deber histórico en el ejercicio de sus funciones: salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de las más de 500 personas perjudicadas y personadas en la causa".

"Esta campaña --ha añadido-- pretende recordar que la Constitución también habla de las víctimas. El derecho a la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley y el acceso a una investigación sin privilegios forman parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional está llamado a proteger".

A través de la página web de la asociación, cualquier ciudadano o ciudadana podrá descargar una plantilla de carta, personalizarla y enviarla al Tribunal Constitucional.

La asociación confía en que esta iniciativa contribuya a generar una reflexión colectiva sobre la "importancia" de que la justicia sea igual para todas las personas y espera que el TC tenga presente que detrás de este recurso hay cientos de familias que continúan esperando verdad, justicia y reparación. "Porque la justicia también necesita escuchar a las víctimas", ha apostillado la asociación.