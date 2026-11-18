La Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 reclama a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales y autonómicas un compromiso firme con la independencia judicial y una revisión profunda del sistema de aforamiento - ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DE LA DANA 29 D'OCTUBRE

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 reclama a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales y autonómicas un "compromiso firme" con la independencia judicial y una "revisión profunda" del sistema de aforamientos.

La entidad ha recordado en un comunicado que ya presentó, como primer paso, un recurso ante el Tribunal Constitucional, a raíz del uso que el expresident de la Generalitat y diputado en Les Corts Carlos Mazón hace del aforamiento, un hecho que la asociación considera "un obstáculo" para la investigación judicial de sus presuntas responsabilidades en relación con las 234 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.

Como segundo, la asociación celebró el pasado 10 de noviembre un debate público sobre los aforamientos y el derecho a la tutela judicial efectiva, en un acto con la participación del juez Joaquim Bosch y del magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, un encuentro que tendrá continuidad con futuras convocatorias.

En coherencia con esta línea de trabajo y como tercer paso, la entidad pide "públicamente" y "de manera abierta" a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones generales y autonómicas que "asuman y hagan suyo el compromiso de reformar el sistema de aforamientos, un privilegio inusual en Europa tanto por el elevado número de cargos políticos aforados como por el uso que se hace de él".

La asociación subraya que los aforamientos son "una figura regulada por los mismos representantes políticos que se benefician de ella" y que, por tanto, corresponde a los partidos "asumir la responsabilidad de revisar su alcance y justificación".

"La protección de la función parlamentaria no puede confundirse con un privilegio personal ni servir para situar a determinados cargos públicos en una posición procesal diferente ante hechos que no guardan relación directa con el ejercicio de sus funciones representativas", mantiene la entidad, que rcalca que no pide "una reforma contra nadie ni una respuesta legislativa a medida del caso Mazón".

En esta línea, explica que lo que reclama es que los partidos "asuman que el sistema actual necesita una revisión profunda". "La representación política debe contar con garantías para ejercerse con libertad, pero estas garantías no pueden convertirse en un privilegio que cuestione el principio de igualdad ante la ley", ha apuntado Mariló Gradolí, presidenta de la asociación.

TRES COMPROMISOS

La entidad plantea tres compromisos a los partidos políticos: garantizar la no interferencia política en los órganos judiciales; reforzar la independencia en los nombramientos judiciales y reformar y limitar los aforamientos.

En este último caso, la asociación propone que esta prerrogativa "quede restringida a los supuestos estrictamente vinculados al ejercicio de las funciones parlamentarias y representativas" y que los actos ajenos a estas funciones puedan ser investigados por los órganos judiciales ordinarios, "con todas las garantías procesales".

"La regulación debe proteger el libre ejercicio de la representación política frente a posibles persecuciones instrumentales, pero sin convertir el aforamiento en un blindaje ante la justicia", sostiene la entidad, para la que esta reflexión es "especialmente necesaria en el caso de Carlos Mazón" porque el expresident "continúa manteniendo su acta de diputado del PP en Les Corts Valencianes y, con ella, la condición de aforado, mientras la jueza instructora investiga la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024".

CUESTIÓN QUE FEIJÓO MANTENGA A MAZÓN

La Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre cuestiona que el PP mantenga esta situación y que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "siga dando cobertura política a Mazón".

También la entidad reclama a los partidos que concurran a las próximas elecciones autonómicas una revisión específica de los aforamientos previstos en el ámbito valenciano, que delimite su alcance, impida que se apliquen a conductas ajenas al ejercicio de las funciones representativas y establecer garantías "para que no puedan utilizarse con el fin de obstaculizar investigaciones judiciales".

En el recurso ante el TC en relación con Mazón, la entidad cuestiona las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que rechazaron investigarle y desestimaron posteriormente el recurso presentado por la asociación. Además, ha remitido cartas al Constitucional con esa petición.

"Hemos puesto sobre la mesa una cuestión que va mucho más allá del caso Mazón. Queremos que los partidos se comprometan a revisar un sistema que ellos mismos han legislado y del que se benefician. La separación de poderes, la independencia judicial y la igualdad ante la ley no pueden ser solo declaraciones de principios: deben traducirse en decisiones políticas y legislativas", ha concluido Gradolí.