El Ateneo Mercantil acoge una exposición teatralizada de Frida Kahlo con cartas originales y fotografías inéditas - OLYMPIA METROPOLITANA

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de València acoge 'Frida Kahlo by Woman Experiences', una de las experiencias culturales internacionales más destacadas dedicadas a la figura de célebre pintora mexicana que llega a la ciudad del Turia tras su presentación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y después de haber recorrido más de veinte ciudades en todo el mundo, reuniendo a más de 500.000 visitantes.

Desarrollada junto a ONU Mujeres y alineada con los principios del movimiento global Generation Equality, la muestra ofrece una propuesta innovadora que combina "patrimonio documental, artes escénicas, fotografía y recursos audiovisuales para acercar al público a la dimensión más humana y personal de una de las artistas más influyentes del siglo XX", según ha indicado Olympia Metropolitana en un comunicado.

Frida Kahlo continúa siendo un referente universal del arte, la resiliencia y la libertad creativa. Su obra y su vida han inspirado innumerables publicaciones, investigaciones y exposiciones alrededor del mundo.

Sin embargo, esta experiencia --que se podrá disfrutar desde este martes hasta el 27 de septiembre-- propone "una mirada diferente, íntima y emocional, que permite descubrir aspectos menos conocidos de su historia".

Uno de los grandes atractivos de la exposición es su carácter teatralizado. A lo largo del recorrido, actores y actrices acompañan a los visitantes por las distintas etapas vitales de la pintora, transformando la visita en "una experiencia inmersiva donde el relato histórico y la interpretación escénica se unen para dar vida a la artista mexicana".

La propuesta combina elementos poéticos, visuales y sonoros para recrear los momentos más significativos de su trayectoria personal y artística, permitiendo al público acercarse a sus emociones, desafíos, inquietudes y procesos creativos desde una perspectiva completamente diferente.

CARTAS MANUSCRITAS ORIGINALES Y FOTOGRAFÍAS INÉDITAS

Entre las piezas más destacadas de la exposición se encuentra una selección de cartas manuscritas originales de Frida Kahlo dirigidas a personalidades de su época, procedentes de una colección privada.

Algunos de estos documentos cuentan con certificado caligráfico emitido por servicios periciales de la República Mexicana y otros han sido estudiados y atribuidos a la artista por Pilar Sedano Espín, ex directora de Restauración del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía y exdirectora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid.

La exposición reúne, además, una exclusiva colección de fotografías inéditas que permiten descubrir aspectos poco conocidos de la vida de Frida Kahlo, su entorno familiar y las influencias que marcaron su trayectoria.

Estas imágenes ofrecen una mirada única sobre la artista y contribuyen a construir "un relato más cercano y personal". El recorrido se completa con la exhibición de joyas originales de época, algunas de ellas identificables en las propias fotografías expuestas, reforzando el vínculo entre los objetos conservados y la vida cotidiana de Kahlo.

La experiencia culmina con un documental audiovisual que invita al visitante a profundizar en la vida de la artista desde una perspectiva íntima y personal.

A través de testimonios, imágenes y material documental, el público podrá descubrir "no solo a la pintora universal, sino también a la mujer que transformó el dolor en arte y cuya figura continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo".

Más allá de su dimensión artística, el proyecto promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino a través de la cultura, en línea con los valores impulsados por ONU Mujeres.